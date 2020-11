Grande Fratello Vip 2020/ Diretta e concorrenti: chi sarà squalificato? Entrano Bettarini e Salemi…

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020: OGGI NUOVI INGRESSI?

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda oggi, venerdì 6 novembre, in prima serata su canale 5 con una nuova ed imperdibile puntata nel corso della quale non ci sarà, tuttavia, nessun eliminato ma un provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei concorrenti al televoto o degli altri inquilini della casa. Al televoto che è stato annullato ufficialmente c’erano Francesco Oppini e Paolo Brosio, finiti d’ufficio in nomination rispettivamente per una frase choc detta su Dayane Mello e per aver rivelato i nomi di alcuni concorrenti che entreranno nelle prossime puntate. Con il figlio di Alba Parietti e il giornalista, al televoto, nominati dal gruppo, c’erano anche Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. Chi sarà, dunque, il concorrente che dovrebbe essere squalificato?

ELISABETTA GREGORACI CONTRO PIERPAOLO PRETELLI?

Uno degli argomenti della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 sarà sicuramente il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Dopo il feeling, le dichiarazioni d’affetto e gli abbracci delle prime settimane, nelle scorse ore, i due si sono allontanati litigando anche animatamente nella casa. Durante la discussione, Elisabetta si è lasciata andare ad una frase che ha non ha fatto molto piacere a Pierpaolo. “Puoi fare solo il velino”, sarebbe questa la frase pronunciata dalla Gregoraci che ha ferito fortemente Pierpaolo. “Non volevo offenderti, stavamo facendo uno show, lo abbiamo fatto su ognuno di noi”, ha spiegato la Gregoraci. Alfonso Signorini metterà nuovamente l’una di fronte all’altro per chiarire la vicenda? Probabilmente, ci sarà spazio anche per Patrizia De Blanck, protagonista di pesanti discussioni prima con Stefania Orlando e poi con Adua Del Vesco in seguito alle quale entrambe le concorrenti si sono lasciate andare alle lacrime.

GIULIA SALEMI E STEFANO BETTARINI IN CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP?

Stefano Bettarini e Giulia Salemi entreranno finalmente nella casa del Grande Fratello Vip 2020? L’ex calciatore che è stato un inquilino del bunker di Cinecittà durante la prima edizione e l’influencer che ha vissuto già l’esperienza nel 2018, erano attesi già due settimane fa quando il loro ingresso saltò per un sospetto caso covid. La concorrente positiva risultò essere Selvaggia Roma che è guarita ed essendo negativa è pronta, a sua volta, a varcare la famosa porta rossa. Questa sera, dunque, Signorini permetterà a Bettarini e alla Salemi di cominciare ufficialmente la loro seconda avventura in casa?



