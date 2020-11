Grande Fratello Vip 2020/ Diretta e eliminato: arriva Selvaggia Roma? Pierpaolo Pretelli trema…

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI 13 NOVEMBRE

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda oggi, venerdì 13 novembre, in prima serata su canale 5 con una nuova puntata condotta da Alfonso Signorini, coadiuvato da Pupo e Antonella Elia, pronti a commentare tutto ciò che accadrà nel corso della serata. Questa sera non ci sarà nessuna eliminazione. Al televoto ci sono Massimiliano Morra e Stefania Orlando. Il meno votato sarà il primo candidato ufficiale al prossimo televoto e che resterà aperto fino alla puntata di lunedì 23 novembre. Cosa accadrà, poi, nel corso della serata? Oltre alle classiche nomintation che porteranno altri vip al televoto e che saranno candidati all’eliminazione, saranno tanti gli argomenti che saranno affrontati nel corso della serata. Tra i tanti argomenti potrebbe esserci spazio per un confronto tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra che, al termine della scorsa puntata, hanno avuto un duro scontro. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, questa sera dovrebbero varcare la famosa porta rossa altri concorrenti.

SELVAGGIA ROMA NUOVA CONCORRENTE?

Entro dicembre, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 entreranno altri nove concorrenti. Ingressi necessari per creare nuove dinamiche e permettere al reality di andare avanti fino a febbraio. Tra i nuovi concorrenti dovrebbe esserci Selvaggia Roma che avrebbe dovuto varcare la porta rossa insieme a Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Risultata positiva, ha dovuto aspettare il tampone negativo che è arrivato negli scorsi giorni. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Fanpage, Selvaggia potrebbe entrare nel bunker di Cinecittà proprio stasera. Sarà davvero così? La Roma entrerà nella casa per creare nuove dinamiche ed essendo single potrebbe cercare di corteggiare e conquistare Pierpaolo Pretelli che è sempre più lontano da Elisabetta Gregoraci.

SORPRESE PER ELISABETTA GREGORACI E ANDREA ZELLETTA?

Anche nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda questa sera dovrebbero esserci delle sorprese. I destinatari potrebbero essere Andrea Zelletta ed Elisabetta Gregoraci, entrambi in lacrime nelle scorse pre per i propri affetti. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pianto pensando al padre durante una chiacchierata con Stefania Orlando mentre Elisabetta Gregoraci non ha trattenuto le lacrime pensando al figlio Nathan Falco di cui sente sempre più la mancanza. Alfonso Signorini, dunque, renderà speciale la serata dei due Vipponi con delle sorprese speciali in arrivo da Montecarlo e da Taranto? Lo scopriremo questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA