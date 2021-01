Grande Fratello Vip 2020/ Diretta e eliminato oggi 4 gennaio: Mario Ermito e Andrea Zenga a rischio…

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni, diretta ed eliminato oggi, 4 gennaio

Dopo la lunga serata dedicato al Capodanno, si torna a fare sul serio con i protagonisti del Grande Fratello Vip 2020 pronti a riaprire le porte della loro casa ma anche quelle del loro cuore pronti a raccontarsi, analizzare la settimana trascorsa tra casa e cucurio e anche affrontare o incontrare i loro cari. Come sempre al timone di tutto ci sarà Alfonso Signorini, anche se in questi giorni è stato preso di mira per via della sua conduzione sempre un po’ scombussolante (vedi la questione del video dedicato ai vip vittime del Covid) e al suo fianco si schiereranno Antonella Elia e Pupo, la coppia di opinionisti che ha conquistato il pubblico del programma.

Grande assente della serata sarà invece Elisabetta Gregoraci che è volata a Dubai per stare con suo figlio e che oggi sarà assente in puntata, metteranno un cartonato al suo posto visto che continuano a inquadrarla e metterla in mezzo nonostante abbia lasciato il programma il mese scorso?

Chi sarà eliminato al Grande Fratello Vip 2020 questa sera?

I nominati della settimana si scontreranno al televoto nell’ultimo tempo utile prima di capire chi sarà il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 2020. Da una parte c’è Giacomo Urtis, ormai amico di tutti nella casa ma ugualmente in nomination, e dall’altro lato i nuovi arrivati Mario Ermito e Andrea Zenga. I due non hanno gradito il fatto che i vipponi senior li abbiano presi di mira perché arrivati dopo (non è colpa loro se l’ingresso è stato posticipato) ma questa sera affronteranno la possibile eliminazione giocandosi il tutto per tutto con Giulia Salemi, in bilico questa sera per via della sua liason con Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello dopo l’ingombrante passato formato da Francesco Monte ed Elisabetta Gregoraci.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi protagonisti insieme a Dayane Mello

Proprio Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi saranno protagonisti della puntata di oggi, 4 gennaio, del Grande Fratello Vip 2020 e non perché in nomination ma perché coinvolti in una liason romantica che in questi giorni si è davvero spinta oltre tanto da spingere la regia a censurare le loro coccole. I due hanno decido di andare avanti nonostante quello che è successo in questi giorni tra gli aerei dei fan Gregorelli arrivati sulla casa e sia dopo le parole di mamma Margherita che ha pregato il figlio di concentrarsi sul gioco e non perdere consensi. I due si baciano, si cercano e si coccolano e oggi affronteranno la puntata e tutto quello che sta succedendo dentro e fuori la casa. In coda ci sarà ancora lei, Dayane Mello, una vera e propria giocatrice di reality che sa mettere in crisi tutti causando liti e creando le dinamiche con tutte le discussioni del caso, cosa succederà questa sera quando rivedremo tutto quello che ha combinato questa settimana dalla discussione con Giulia Salemi a quella con Stefania Orlando?

