Grande Fratello Vip 2020/ Diretta e nominati: Selvaggia Roma contro tutti?

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020 PUNTATA 20 NOVEMBRE

Venerdì 20 novembre, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia, conduce una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Quello odierno sarà l’ultimo doppio appuntamento settimanale con il reality show che, dalla settimana scorsa, andrà in onda solo di lunedì lasciando la prima serata del venerdì alla fiction “Il silenzio dell’acqua 2” con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Durante la puntata di questa sera non ci sarà nessun eliminato. Al televoto ci sono Patrizia De Blanck e Francesco Oppini. Chi perderà al televoto sarà il primo nominato della prossima settimana. Finora, i sondaggi, vedono in netto vantaggio Francesco Oppini. La leadership della contessa è fortemente in pericolo. Dopo essere finita al televoto, il pubblico sembrerebbe pronto ed eliminarla. Sarà lei, dunque, la prossima a dover lasciare la casa nella puntata di lunedì 23 novembre?

SELVAGGIA ROMA, CONFRONTO CON ELISABETTA GREGORACI?

Due protagoniste indiscusse della puntata odierna del Grande Fratello Vip 2020 saranno sicuramente Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci. Nelle scorse ore, tra l’ex concorrente di Temptation Island e l’ex moglie di Flavio Briatore ci sono state scintille. Tra le due è scoppiata una lite infuocata che ha portato Elisabetta a scagliarsi anche contro Pierpaolo Pretelli accusandolo di “non avere gli attributi”. “Sei un uomo, tira fuori gli attributi. Se lei gli parla di me, lui deve dire stop. Io voglio un uomo con due p… così. Io sono stata 15 anni con Flavio che è un uomo con due p… così”, ha detto la Gregoraci sfogandosi con gli altri compagni. Come reagirà Pierpaolo Pretelli in puntata di fronte a tale sfogo? L’atteggiamento di Selvaggia è stato criticato anche dagli altri concorrenti. Questa sera, dunque, la Roma si ritroverà contro tutti?

I NOMINATI E I GOSSIP DI GIACOMO URTIS NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Tra i confronti della serata ci dovrebbe essere anche quello tra Patrizia De Blanck e Giulia Salemi, rea di averla nominata e Stefania Orlando con cui continua a scontrarsi. Spazio, poi, ai gossip chirurgici di Giacomo Urtis che, negli scorsi giorni, ha parlato, tra le altre cose, di un bacio tra Adua Del Vesco e una donna che non è Dayane Mello. Come sempre, poi, ci saranno le nomination e tra i nomi caldi che potrebbero finire al televoto ci sono quelli delle due amiche Adua e Dayane. Questa sera, infine, Alfonso Signorini potrebbe annunciare l’allungamento del reality fino a febbraio. Come reagiranno gli inquilini del bunker di Cinecittà?



