Grande Fratello Vip 2020/ Diretta e nomination 4 dicembre: resa dei conti la Gregoraci

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020: TORNA LA PUNTATA DEL VENERDÌ

Dopo la pausa della scorsa settimana, il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda con il doppio appuntamento. Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia tornano così in onda anche di venerdì sera per lanciare la sfida ad Antonella Clerici e al suo The Voice Senior. Questa sera non ci sarà nessun eliminato nonostante il televoto sia stato aperto lunedì scorso e i vipponi siano convinti di perdere un inquilino. Al televoto settimanale sono finiti: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Tuttavia, nessuno lascerà la casa e il vip che riceverà il maggior numero di voti guadagnerà l’immunità dalle nomination della settimana successiva. Il concorrente che sembrerebbe avere maggiori chance di essere immune è Tommaso Zorzi. I fan di Tommaso si sono scatenati al televoto per regalargli la gioia dell’immunità. Ci riusciranno?

RESA DEI CONTI TRA ELISABETTA GREGORACI

Cosa accadrà durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020? Oltre alle varie sorprese e a raccontare i primi giorni nella casa di Cristiano Malgioglio che ha immediatamente conquistato l’affetto dei vipponi creando un sodalizio particolare con Tommaso Zorzi, ci sarà spazio per un confronto tra Elisabetta Gregoraci, Adua Del Vesco e Dayane Mello, protagoniste nelle ultime ore di un acceso scontro. Adua, infatti, non avendo gradito alcune affermazioni fatte dalla Gregoraci su Giulia Salemi, si è scagliata contro l’ex moglie di Flavio Briatore che, dall’attrice siciliana con cui ha avuto sempre un ottimo rapporto, si sarebbe aspettata maggior appoggio. Cosa accadrà questa sera? La casa da che parte si schiererà? Durante la discussione, la maggior parte dei vipponi ha difeso la Gregoraci: accadrà la stessa cosa anche stasera?

NUOVI CONCORRENTI NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip 2020 entreranno nella casa dei nuovi concorrenti. Secondo il settimanale chi, a varcare la porta rossa, saranno Andrea Zenga (ex protagonista di Temptation Island), Samantha De Grenet, Filippo Nardi, Ginevra Lamborghini, Mario Ermito e Carlotta Dell’Isola, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Uno dei concorrenti entrerà nella casa già stasera? Secondo Dagospia, nel bunker di Cinecittà, potrebbe entrare anche Elenoire Ferruzzi come ospite speciale esattamente come Giacomo Urtis la cui permanenza nella casa sta durante più del previsto.



