Grande Fratello Vip 2020/ Diretta e nomination: nuovo concorrente e resa dei contri tra Matilde e Zorzi?

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020

Venerdì 16 ottobre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con le emozioni e i colpi di scena con il Grande Fratello Vip 2020. Dopo l’eliminazione di Myriam Catania, Alfonso Signorini, con Antonella Elia e Pupo, irromperà nuovamente nella casa di Cinecittà per raccontare gli ultimi tre giorni dei vip. Sono stati giorni intensi per gli inquilini più famosi d’Italia. Tommaso Zorzi, oltre ad aver avuto una nuova crisi in seguito alla quale ha nuovamente pensato di lasciare la casa, ha cercato un confronto con Matilde Brandi senza, tuttavia, riuscirci. Nella casa si sono così create due fazioni: da una parte c’è il gruppo che sostiene Matilde Brandi tra cui ci sono Andrea Zelletta, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Adua Del Vesco e tutta la stanza arancione; dall’altra, invece, c’è Tommaso Zorzi con cui si sono schierate Maria Teresa Ruta e Guenda Goria mentre Stefania Orlando appare visibilmente combattuta. La Orlando, infatti, è amica da anni di Matilde, ma nella casa comincia ad avere dei dubbi sulla sua sincerità.

NUOVI CONCORRENTI NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP?

Le dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra litigi, incomprensioni e amicizie che nascono e si rompono subito dopo continuano, ma per movimentare ulteriormente la vita degli inquilini della casa più famosa d’Italia potrebbero entrare nuovi concorrenti. Con la squalifica di Fausto Leali e Denis Dosio e il ritiro di Flavia Vento, il numero dei concorrenti iniziali si è ridotto prima del previsto. Nella casa, così, potrebbero entrare presto nuovi concorrenti. Secondo alcune indiscrezioni, a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà potrebbe essere un vip gay che entrerebbe per la gioia di Tommaso Zorzi che ha espressamente richiesto di poter avere dei conquilini gay. Si attente, inoltre, ache l’ingresso di Paolo Brosio che, guarito dal coronavirus, è pronto a rispettare il contratto che ha firmato con Mdiaset. Il suo momento, dunque, sta per arrivare?

GUENDA GORIA CONTRO TUTTI? IL PUBBLICO PRONTA A SALVARLA

Guenda Goria è al televoto con Stefania Orlando e Matilde Brandi. Quello di questa sera non è un televoto ad eliminazione. La concorrente meno votata potrà restare ancora in casa ma andrà direttamente al televoto con i nominati di questa sera i cui risultati saranno poi svelati nella puntata di lunedì 19 ottobre. Il pubblico, però, è pronto a salvare Guenda Goria. Tutti i sondaggi considerano la figlia di Maria Teresa Ruta già salva con la percentuale più alta dei voti. Guenda, tuttavia, se da una parte è protetta dal pubblico, dall’altra continua a sentirsi un pesce fuor d’acqua nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove non riesce a schierarsi con quello che ha definito un gruppo con una strategia precisa che l’ha messa nel mirino. Alfonso Signorini metterà, dunque, Guenda contro tutti nel corso della serata?



