Grande Fratello Vip 2020/ Diretta ed eliminati: confronto Sarcina-Clizia? Pago e Licia Nunez al televoto

GRANDE FRATELLO VIP 2020 ANTICIPAZIONI 21 FEBBRAIO

Venerdì 21 febbraio, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini conduce una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 con la partecipazione di Pupo e Wanda Nara pronti a commentare tutto ciò che è accaduto nella casa negli ultimi giorni. Quella di questa sera sarà una puntata ricchissima di momenti imperidibili. si partirà, naturalmente, dai due nominati. Al televoto ci sono Licia Nunez e Pago. Secondo i sondaggi, a lasciare la casa dovrebbe essere il cantante che ha perso i consensi del pubblico con l’ingresso nella casa della fidanzata Serena Enardu. A puntare sull’eliminazione di Pago è anche Patrick Ray Pugliese, convinto che a spuntarla sarà Licia. “Pago è finito qua per la sua storia di Temptation, però ha pianto tre settimane per Serena, poi è arrivata Serena e non è stata amata, in più non ha fatto nemmeno una bella figura quindi fuori, perciò Pago è rimasto un po’ bruciato da Serena: Serena ha bruciato Pago”, ha detto Patrick ad Andrea Montovoli. Sarà, dunque, davvero Pago il nuovo eliminato?

CONFRONTO TRA FRANCESCO SARCINA E CLIZIA INCORVAIA?

Francesco Sarcina sarà l’ospite principale della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020? Secondo alcuni spifferi del settimanale Oggi, il leader de Le Vibrazioni non starebbe gradendo il flirt tra l’ex moglie Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al punto da ipotizzare un confronto nella casa con la madre di sua figlia, ma sarà davvero così? Alfonso Signorini sarebbe pronto ad aprire la porta rossa della casa di Cinecittà per accogliere Sarcina che, tuttavia, durante la settimana di Sanremo ha dicharato di non seguire il GF Vip. Il settimanale Oggi, però, scrive: “Gira voce che questo flirt non sarebbe gradito a Sarcina che avrebbe voglia di confrontarsi nuovamente con la sua ex”, si legge sul magazine Oggi che aggiunge: “Un modo per ricomporre la famiglia e tornare assieme, magari per il bene della loro bimba di quattro anni?” . Il tanto atteso confronto tra Sarcina e Clizia, dunque, avverrà questa sera?

TERESANNA PUGLIESE, ASIA VALENTE E SARA SOLDATI: CHI RESTA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 17 febbraio, nella casa sono entrate le bellissime Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati. Delle tre, tuttavia, solo una diventerà una concorrente ufficiale del reality: cosa accadrà, invece, alle altre due? Signorini svelerà tutto questa sera. Nel frattempo, Sara e Asia hanno già animato la casa. La Valente, infatti, ha raccontato agli inquilini della casa più famosa d’Italia cos’è successo a Sanremo tra Bugo e Morgan mentre Sara è riuscita a far infuriare Antonio Zequila che ha negato di averci provato con lei. Teresanna, invece, ha versato le prime lacrime intrattenendosi soprattutto con Pago. Tre personalità forti quelle delle ultime arrivate, ma chi riuscirà a restare nella casa?

ANTONELLA E PATRICK IN NOMINATION?

Chi saranno i nominati della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020? A rischiare, nonostante siano riusciti a mettere da parte le divergenze siglando la pace, dovrebbero essere Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. La pesante discussione tra i due ha spaccato il gruppo all’interno della casa: da una parte ci sono quelli che si sono schierati dalla parte di Patrick come Andrea Montovoli e Adriana Volpe e che questa sera potrebbero nominare proprio l’ex valletta di Mike Bongiorno e, dall’altra, ci sono quelli che hanno annunciato l’intenzione di mandare nuovamente al televoto Patrick come Aristide e Zequila. La Elia e Pugliese, dunque, saranno i nominati di questa sera? Tutto, come sempre, dipenderà anche dalle immunità che saranno assegnate ai preferiti della casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA