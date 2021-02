Grande Fratello vip 2020/ Diretta ed eliminato 1 febbraio: Alda d’Eusanio rischio squalifica…

Grande Fratello vip 2020, diretta ed eliminato puntata oggi, 1 febbraio

Tutto è pronto per questo inizio di mese in compagnia del Grande Fratello Vip 2020 ad un passo dal finale. Inizia oggi il conto alla rovescia in attesa della finalissima in onda l’1 marzo prossimo, salvo nuovi cambiamenti, ma sembra che questa sarà una settimana decisiva per molti concorrenti e, in particolare, per Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due sembrano intenzionati a lasciare il programma come fissato ormai lo scorso dicembre, ovvero l’8 febbraio, ma tutto cambia sempre in corsa e il successo ottenuto dall’influencer nello show del mercoledì potrebbe fare gola non solo alla produzione ma anche allo stesso giovane vippone che, alla fine, potrebbe fare quest’ultimo sforzo e rimanere nella casa. La decisione potrebbe arrivare anche questa sera anche se a cambiare le carte in tavola potrebbe pensarci un altro televoto che stabilirà il nome del terzo finalista. Alla fine i due decideranno di rimanere?

Chi sarà eliminato questa sera al Grande Fratello Vip 2020?

Dall’altro lato abbiamo le nominate di questa puntata del Grande Fratello Vip 2020. Al televoto sono finite Maria Teresa Ruta, che ormai ha perso il conto delle sue nomination, ma anche Carlotta dell’Isola (che rischia davvero l’eliminazione), Samantha De Grenet e Giulia Salemi. Quest’ultima ha vissuto momenti ad alta tensione per via di questa nomination soprattutto per quella di Dayane Mello che lei ha accolto come un tradimento bello e buono. Le due hanno discusso e il loro ennesimo scontro potrebbe arrivare tra i temi della serata visto che il fine settimana è stato davvero poco movimentato. Ciliegina sulla torta l’ennesima crisi della Ruta che si è sentita messa da parte da tutti gli altri vipponi anche se Tommaso Zorzi è convinto che questo suo vittimismo sia legato alla stanchezza che adesso inizia ad accusare.

Alda d’Eusanio a rischio squalifica?

Fresca d’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020, la nuova arrivata Alda d’Eusanio si è fatta già notare dal pubblico a suon di polemiche e rischio squalifica. Chi l’ha fatta entrare nella casa era sicuramente al corrente delle sue idee e del suo linguaggio, fatto sta che si è deciso, in corsa, di farla entrare nella casa addirittura come concorrente, ed ecco che il danno è fatto. La gaffe, diciamo così, si è consumata nel corso della cena a tema persiano di sabato scorso quando all’improvviso l’opinionista ha rilanciato: “Tu vedi qualche neg** da queste parti?”. In casa è calato il gelo mentre sui social è subito schizzato in tendenza l’hashatag #FuoriAlda. Sulla questione sono intervenuti anche Enock e il fratello Mario Balotelli. Questo riporterà in casa uno dei due per un confronto con la d’Eusanio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA