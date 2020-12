Grande Fratello Vip 2020/ Diretta ed eliminato: arrivano De Grenet, Nardi e Lorenzini

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020 PUNTATA 11 DICEMBRE

Venerdì 11 dicembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia sono pronti a fare compagnia al pubblico con una nuova ed imperdibile puntata del reality show che, non solo andrà in onda fino a febbraio, ma sarà trasmesso anche a Capodanno. Questa sera, non mancheranno sorprese, confronti e colpi di scena. Nella casa, gli animi sono piuttosto infuocati. In particolare, le donne cominciano a perdere colpi e a non andare più d’accordo. Se Stefania Orlando e Adua Del Vesco sono riuscite a chiarirsi, nelle scorse ore c’è stato un duro scontro tra Dayane Mello e Selvaggia Roma. Alfonso Signorini le metterà l’una contro l’altra? Proprio Dayane Mello, inoltre, potrebbe subire un provvedimento disciplinare. Come ha fatto sapere Alfonso Signorini sarebbero in corso delle verifiche per una presunta bestemmia di cui ha parlato il popolo del web. Sarà vero?

I NUOVI CONCORRENTI

Nuovi concorrenti sono pronti a varcare la famosa porta rossa per creare nuove dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis che, dopo essere entrato in casa come ospite è ufficialmente diventato un concorrente, questa sera, il gruppo degli inquilini del bunker di Cinecittà si arricchirà con l’ingresso di tre nuovi vipponi. Si tratta di Filippo Nardi che torna al Grande Fratello dopo la sua prima partecipazione alla seconda edizione del padre di tutti i reality, della showgirl Samantha De Grenet e dell’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini. Tre forte personalità che il pubblico è pronto ad accogliere sperando di vedere nuove dinamiche e siparietti divertenti.

CHI SARA’ ELIMINATO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Se tre nuovi vipponi varcheranno la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020 per cominciare ufficialmente la propria avvenura, un altro vipponi lascerà definitivamente il bunker di Cinecittà a meno che non abbia il biglietto di ritorno che gli consentirebbe di continuare a vivere al Grande Fratello. Al televoto ci sono quattro grandi personalità come Stefania Orlando, Selvaggia Roma, Andrea Zelletta e Giacomo Urtis. Chi sarà l’eliminato del pubblico? Dal sondaggio lanciato dal forum del reality, quello più a richio, dovrebbe essere Giacomo Urtis. Tuttavia, richierebbe anche l’ex tronista Andrea Zelletta. Il nuovo eliminato, dunque, sarà uno tra il chirurgo dei vip e l’ex tronista? Lo scopriremo questa sera.



