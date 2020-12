Grande Fratello Vip 2020/ Diretta ed eliminato: squalifica per Filippo Nardi?

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020

Venerdì 18 dicembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Alfonso Signorini, Antonella Elia e Pupo, padroni di casa di una puntata assolutamente imperdibile del Grande Fratello Vip 2020. Occhi puntati su Filippo Nardi che, questa sera, dovrebbe essere colpito da un durissimo provvedimento disciplinare. Le frasi pronunciate dal conte nei confronti di Maria Teresa Ruta hanno scatenato la bufera sui social. Molti utenti hanno chiesto la squalifica immediata di Filippo Nardi e, questa sera, nel corso della 27esima puntata del reality, Signorini svelerà il futuro di Nardi. Dopo le squalifiche inflitte a Fausto Leali, Denis Dosio e Stefano Bettarini, nella casa, dovrebbe abbattersi l’ennesimo provvedimento disciplinare. Filippo Nardi, dopo aver abbandonato la casa dopo appena tredici giorni durante la sua prima partecipazione nel corso della seconda edizione, tornerà a casa dopo solo una settimana?

I NUOVI CONCORRENTI

Se Filippo Nardi rischia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 prima del previsto, altri quattro concorrenti sono pronti a varcare la famosa porta rossa. Dopo Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, le ultime due concorrenti donna del Grande Fratello Vip, questa sera, nella casa, arriveranno altre due donne. Si tratta di Cecilia Capriotti che ha già partecipato all’Isola dei Famosi e Carlotta Dell’Isola, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Con loro dovrebbero entrare anche due uomini ovvero Andrea Zenga, il figlio di Walter Zenga e Mario Ermito, attore e modello che, nel curriculum, ha la partecipazione al Grande Fratello 12. Non ci sarà, invece, Ginevra Lamborghini che era stata annunciata tra i nuovi concorrenti.

CHI SARA’ ELIMINATO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Chi sarà il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 2020? Al televoto ci sono Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Cristiano Malgioglio e Tommaso Zorzi. Grandi protagonisti che creano numerose dinamiche all’interno della casa. Non dovrebbero correre rischi Maria Teresa e Tommaso Zorzi nonostante abbia nominato l’amica Stefania Orlando. Amatissimi dal pubblico, dovrebbero restare nella casa così come Cristiano Malgioglio. Chi rischia tantissimo di tornare a casa è Giacomo Urtis. Come sempre, poi, anche questa sera, ci saranno le nomination che coinvolgeranno anche Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi qualora dovesse restare nella casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA