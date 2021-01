Grande Fratello Vip 2020/ Diretta, eliminato e finalista 25 gennaio: Zorzi Vs Dayane?

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni, diretta e finalista puntata di oggi, 25 gennaio

Il Grande Fratello Vip 2020 torna finalmente in onda con una puntata che rivelerà il nome del primo finalista di questa edizione. Al televoto sono finite Giulia Salemi, Stefania Orlando, Adua del Vesco e Dayane Mello e proprio quest’ultima è stata detta per finalista certa per via della famosa questione dei voti brasiliani che continuano a sostenerla e portarla avanti, ma sarà davvero così che finirà questo primo televoto? Ad annunciare il nome del primo finalista sarà come sempre Alfonso Signorini che aprirà le porte del programma accogliendo il suo pubblico insieme ai suoi due opinionisti, Antonella Elia e Pupo, pronti a festeggiare proprio quello che sarà il primo finalista di questa lunga edizione dei record. Superato questo scoglio, arriveranno una serie di sorprese e anche le questioni roventi che hanno tenuto compagnia al pubblico in questi giorni, ma di cosa si parlerà e quali saranno i temi della serata?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi proiettati verso il futuro?

Messa da parte la prima finalista del Grande Fratello Vip 2020, il programma si concentrerà sulle polemiche e le liti della settimana. In realtà non è successo molto ma non mancherà lo spazio dedicato a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due continuano a conoscersi e ad andare avanti con la loro relazione soprattutto dopo quello che è successo la scorsa settimana con Giulio Pretelli in lacrime pronto a scusarsi per essersi lasciato coinvolgere da giornali e programmi ma sottolineando anche che mai ha parlato male della bella influencer. Quindi il lieto fine è dietro l’angolo? I due hanno parlato molto del loro futuro fuori dalla casa e l’ex velino è convinto che Giulia possa fare parte del suo mondo, lei, da parte sua, è pronta a seguire quello che ha definito un uomo e non un ragazzino.

Grande Fratello Vip 2020: Dayane Mello e Tommaso Zorzi allo scontro finale?

Dall’altro lato c’è la questione Dayane Mello. La bella brasiliana rischia davvero di essere la prima finalista di questo Grande Fratello Vip 2020 ma in questi giorni ha avuto modo di finire sotto l’occhio del ciclone per via di una serie di uscite poco simpatiche che hanno fatto infuriare il pubblico sui social e non solo. Dal “malato di mente” dato a Zorzi e la questione di quelli con la pancia che non dovrebbero mettersi nudi, la modella continua a far discutere e in molti sono convinti che il vero reality si basi da sempre su quella che è la dicotomia tra lei e Tommaso Zorzi. Questo scontro prenderà forma proprio questa sera nella nuova puntata del programma?



