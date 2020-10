Grande Fratello Vip 2020/ Diretta, eliminato e nomination: l’ingresso di Paolo Brosio

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020

Venerdì 30 ottobre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020. Quella di questa sera sarà una puntata fondamentale per gli equilibri della casa. Dopo una settimana di televoto, il conduttore, affiancato come sempre dagli opinionisti Antonella Elia e Pupo, svelerà il nome dell’eliminato. Il vip che lascerà la casa questa sera lascerà un vuoto importante nella casa. Al televoto, infatti, ci sono Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria della cosiddetta stanza blu ed Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini della stanza arancione. Chi sarà l’eliminato di questa sera? Dai sondaggi sul web, quelli più a rischio sembrerebbero essere Elisabetta, Pierpaolo e Francesco seguiti da Guenda e Maria Teresa. Chi, invece, non dovrebbe rischiare assolutamente nulla è Stefania. Quale sarà, dunque, l’esito del televoto? Lo scopriremo questa sera.

L’INGRESSO DI PAOLO BROSIO

La puntata di questa sera dovrebbe essere finalmente dedicata all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 di Paolo Brosio. Dopo il rinvio dell’ingresso di Giulia Salemi, Stefano Bettarini e Selvaggia Roma risultata poi positiva al covid, questa sera, dopo più di un mese dall’inizio del reality, dovrebbe finalmente varcare la famosa porta rossa Paolo Brosio. Il giornalista, risultato positivo al coronavirus prima dell’inizio del reality, è finalmente negativo e pronto a cominciare la sua avventura nel bunker di Cinecittà. Cosa accadrà, invece, ad Andrea Zelletta? L’ex tronista ha abbandonato temporaneamente la casa del Grande Fratello Vip per motivi familiari. Signorini deciderà di soddisfare la curiosità del pubblico svelando la causa dell’allontanamento temporaneo dell’ex tronista?

GRANDE FRATELLO VIP: LE NOMINATION

Le nomination diventano sempre più difficili per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Il numero dei concorrenti si è ridotto e non è facile indicare il nome del vip da nominare trovando una giusta motivazione. Questa sera, tuttavia, a sorpresa, potrebbe finire in nomination la contessa Patrizia De Blanck il cui atteggiamento comincia ad infastidire soprattutto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. A loro potrebbe unirsi Maria Teresa Ruta che, a sua volta, potrebbe essere nuovamente l’obiettivo dei componenti della stanza arancione qualora dovesse superare il televoto. Rischia anche Massimiliano Morra che, dopo alcune settimane di tregua, potrebbe tornare al televoto. Saranno questi, dunque, i nomi dei nuovi nominati?



© RIPRODUZIONE RISERVATA