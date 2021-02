Grande Fratello Vip 2020/ Diretta: la fine delle Rosmello? Eliminata Giulia Salemi o Stefania Orlando?

Grande Fratello Vip 2021: diretta e anticipazioni 19 febbraio

Venerdì 19 febbraio, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini, con la collaborazione degli opinionisti Antonella Elia e Pupo, conduce una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alla finale del 1° marzo mancano ormai pochissimi giorni e gli animi all’interno della casa sono effervescenti. Dopo il televoto vinto da Tommaso Zorzi che è il terzo finalista della quinta edizione del reality dopo Dayane Mello e Pierparolo Pretelli, al termine della scorsa puntata, è stato aperto il televoto per decidere chi, tra Stefania Orlando e Giulia Salemi sarà eliminata. Quella tra la conduttrice e l’influencer è una sfida ardua e che potrebbe avere un esito imprevedibile. Stefania è stata una vera protagonista del reality sin dalle prime settimane, ma Giulia con la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, è entrata ufficialmente nel cuore del pubblico. Per i sondaggi, tra le due vippone, ci sarà un testa a testa all’ultimo voto, anche se il risultato pare destinato a scatenare polemiche dopo il televoto bloccato ieri.

Grande Fratello Vip 2021: resa dei conti tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Tra gli argomenti della puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda questa sera ci sarà l’amicizia, ormai compromessa, tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana ha preso definitivamente le distanze da Rosalinda dopo la nomination della Cannavò a Giulia Salemi e l’inizio della storia tra l’attrice siciliana e Andrea Zenga. Una storia che non convince Dayane che ha ammesso di considerare il flirt tra i due frutto di una strategia. “Ma va, ormai è la coppia che vince qua dentro, mica l’amicizia e ca***te varie. Non hanno mai fatto vedere niente su di noi, mentre su voi due sì. Se la vostra è strategia?”, ha detto Dayane. Parole che hanno infastidito parecchio Rosalinda che ha replicato in modo stizzito: “Non ho parole, hashtag #nonhoparole. Hanno fatto vedere mille volte le cose su me e te, Dayane: i risvegli, gli abbracci, 200 mila puntate. Ma che stai a dì? Abbiamo fatto 200 puntate su me e lei”. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, Alfonso Signorini metterà Rosalinda e Dayane di fronte per un chiarimento definitivo?

Grande Fratello Vip 2021: Giulia e Pierpaolo contro Andrea Zenga e Rosalinda?

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ci sono due coppie ufficiali. La prima, ormai storica, è quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La seconda è quella formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che è nata da pochissimi giorni. Due coppie molto diverse che stanno dividendo anche la casa. Se Dayane, Giulia e Pierpaolo si sono allontanati da Rosalinda e Zenga, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Samantha De Grenet stanno sostenendo totalmente Zenga e l’attrice siciliana. Nella casa si respira tensione e, prima del verdetto del televoto, Alfonso Signorini potrebbe chiedere alla casa di schierarsi con una o con l’altra coppia.



