Grande Fratello Vip 2020/ Diretta, nuova squalifica? Clizia Incorvaia a rischio. Montovoli vuole ritirarsi

Quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, quella in onda oggi, lunedì 24 febbraio 2020. La scaletta del nuovo appuntamento in onda nella prima serata odierna è stata del tutto stravolta dagli ultimi avvenimento accaduti nella Casa più spiata d’Italia e che hanno letteralmente infiammato il web. Una situazione tale da aver richiesto l’intervento del GF Vip con una decisione importante che sarà comunicata solo nelle prossime ore ma che si è concretizzata sin da subito con la notizia del televoto annullato. Quello di stasera sarebbe stato un televoto che non avrebbe portato ad alcuna eliminazione (aspetto di cui i concorrenti ne erano chiaramente all’oscuro) ma il più votato tra Andrea Montovoli, Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto sarebbe approdato direttamente in nomination. Ciò tuttavia non accadrà, ma per qualcuno dei concorrenti sopracitati potrebbe andare molto peggio di una semplice nomination dal momento che la produzione, tramite comunicato ufficiale, ha annunciato la volontà di prendere “un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili”. Tra i quattro il riferimento è proprio alle frasi di Clizia rivolte ad Andrea Denver, “reo” di averla nominata nel precedente appuntamento e per tale ragione definito “Un Buscetta, pentito”.

GRANDE FRATELLO VIP: CLIZIA INCORVAIA SQUALIFICATA?

La decisione sul destino di Clizia Incorvaia sarà resa nota solo nella puntata del GF Vip in programma stasera e non è escluso che si tratti della seconda squalifica dell’edizione, dopo quella a scapito di Salvo Veneziano per le offensive frasi sessiste pronunciate nel reality. Questo episodio naturalmente ha oscurato tutte le anticipazioni possibili sugli altri concorrenti, anche se ad uscire dalla Casa in queste ore potrebbe esserci persino un altro inquilino. Andrea Montovoli, infatti, ha manifestato ancora una volta il suo desiderio di abbandonare il reality e o ha reso noto in uno sfogo notturno in cui il bell’attore è stato colto da un momento di sconforto al punto da dichiarare: “Per me anche basta. Io ho fatto un percorso, non sono venuto qua per il montepremi, ma per cercare un mio tesoro, l’ho trovato”. Non sarebbe comunque la prima volta che Andrea paventa l’intenzione di abbandonare anzitempo il Grande Fratello Vip. L’amica Adriana Volpe ha tentato di rassicurarlo, ma anche lei potrebbe essere nuova protagonista della nuova puntata in diretta oggi su Canale 5.

ADRIANA VOLPE E ANTONELLA ELIA: LE LORO RELAZIONI

La nuova puntata del Grande Fratello Vip potrebbe contemplare diversi colpi di scena ed al centro potrebbero tornare ancora una volta le vicende sentimentali dei protagonisti. Due donne in particolare potrebbero essere nuovamente chiamate a riflettere sulle rispettive situazioni fuori dalla Casa del reality. Il riferimento è proprio ad Adriana Volpe e Antonella Elia, al momento non più così legate come in passato. La prima potrebbe essere messa al corrente di un commento da parte del marito Roberto Parli sotto a una critica pubblicata sul suo profilo Instagram. L’uomo aveva dato ragione ad un utente che oltre a contestare l’avvicinamento della Volpe a Denver auspicava a fare presto ritorno “nel dimenticatoio”. Nelle ultime ore in realtà l’uomo ha fatto chiarezza parlando di un errore e rinnovando il suo sostegno alla moglie. Diverso il discorso per Antonella Elia, ora accusata da più parti di essere d’accordo con il fidanzato Pietro Delle Piane rispetto al presunto gossip sull’ex Fiore Argento. La showgirl potrebbe essere messa al corrente delle parole dell’uomo rese ieri a Live Non è la d’Urso.



