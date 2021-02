Grande Fratello Vip 2020/ Diretta oggi 8 febbraio: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano?

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni, diretta e finalisti puntata oggi, 8 febbraio

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda questa sera per l’ennesimo doppio appuntamento settimanale che ci terrà compagnia fino alla fine, salvo cambiamenti. Alfonso Signorini questa sera avrà l’arduo compito di tenere il timone della puntata, un’altra molto complicata in cui dovrà raccontare al pubblico a casa della squalifica di Alda d’Eusanio rea di aver detto cose infamanti su Laura Pausini e il suo compagno. La denuncia dei due ha spinto Mediaset a prendere le distanze dalla bella rossa che, così, è finita alla porta in pochi minuti senza nemmeno passare dalla casa e salutare gli amici. Proprio per via di questa squalifica, il televoto che la vedeva allo scontro con Samantha de Grenet è stato annullato salvando la conduttrice dal rischio dell’eliminazione. Cosa racconterà Alfonso Sognorini nella nuova puntata? Lo scopriremo solo questa sera, intorno alle 21.30 circa, quando il reality show prenderà il via su Canale5 ad un passo dalla finale dell’1 marzo.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il Grande Fratello Vip 2020?

Altro noto da sciogliere rimane la questione Zorzando. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi avevano già annunciato che l’8 febbraio, come da programma prima dell’ultimo prolungamento, avrebbero lasciato il reality show salvo poi tornare sui loro passi. I fan erano convinti che i due avessero dimenticato decidendo di andare avanti, soprattutto dopo quello che è successo a Dayane Mello con il fratello Lucas, ma ieri sera l’argomento è tornato in voga dopo lo scherzo che Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno fatto ai danni dei due con un altro bigliettino e il loro possibile flirt. I due si sono sentiti offesi non per via dei loro compagni quanto con la produzione che continua a prenderli in giro, ad usarli e poi a lasciarli da parte nella puntata serale e questo li ha spinti a fare le valigie. Si tratta solo di uno scherzo oppure ci sarà altro dietro e questa sera lasceranno davvero la casa?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sotto accusa…

Infine, ciliegina sulla torta, sono i Prelemi. La coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua ad andare avanti tra alti e bassi e contro tutto e tutti. Le discussioni ormai sono all’ordine del giorno e mentre la bella influencer litiga con Tommaso Zorzi e gli altri, ogni volta l’ex velino prova a raccogliere i cocci ma finendo nel mirino tanto che lo stesso amico lo ha invitato a pensare che forse il suo percorso sta andando in rovina proprio per via della sua relazione con la Salemi. Lui intanto la prega ad essere più donna e meno bambina ma ribadisce anche il fatto che vuole starle accanto e conta i giorni che li dividono dall’addio alla casa.



