Grande Fratello Vip 2020/ Eliminati, diretta e nuovi vip: l’addio della Gregoraci, tormenti di Tommaso Zorzi

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni, eliminati e nuovi vip in arrivo nella puntata di oggi, 7 dicembre

Grande Fratello Vip 2020 torna in onda questa sera per un’altra puntata condotta da Alfonso Signorini e con al fianco Antonella Elia e Pupo, i due opinionisti “parlanti” di questa edizione di successi. Reduci da un ottimo 18% di share che ha restituito a Mediaset un po’ di dignità al venerdì sera ma non la vittoria contro l’armata di Antonella Clerici, questa sera il reality tornerà ripartendo dalla questione rimasta in sospeso: Elisabetta Gregoraci. La showgirl venerdì scorso è arrivata fino a dentro lo studio per poi confermare il fatto che ha deciso di lasciare il programma e che niente le farà cambiare idea perché non farà il Natale lontano dalla sua famiglia e da suo figlio. Alfonso Signorini le ha chiesto di passare un paio di giorni con Pierpaolo Pretelli nel tugurio e così questa sera avremo modo di scoprire come è finita la loro particolare amicizia prima dell’addio definitivo.

Un’eliminazione tra i nominati di questa sera al Grande Fratello Vip 2020?

Chiuso il capitolo Elisabetta Gregoraci, al Grande Fratello Vip 2020 si passerà oltre ai nominati che attendono di scoprire il proprio destino ovvero Adua del Vesco/Rosalinda (rimasta molto male della nomination di Stefania Orlando), Pierpaolo Pretelli, Selvaggia Roma (rimasta male e in lacrime per la nomination e le motivazioni di Andrea Zelletta) e Stefania Orlando. I quattro si scontreranno al televoto per poi scoprire se alla fine la serata sarà eliminatoria oppure no. Ciliegina sulla torta arriveranno nuove nomination che questa sera vedranno compreso anche Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip è ufficialmente concorrente della casa e questa sera potrà finire in nomination o nominare e lui stesso ha già ammesso che non sa davvero chi votare perché un po’ in difficoltà. Cristiano Malgioglio gli ha consigliato di iniziare a pensare anche al gioco perché è fatto di nomination ed eliminazioni.

Nuovi vipponi in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip 2020?

Ciliegina sulla torta di questa serata un po’ complicata dovrebbero essere i nuovi ingressi già annunciati nel Grande Fratello Vip 2020. Già nei giorni scorsi si è parlato dell’arrivo di nuovi vipponi, addirittura ben nove, che regaleranno nuove storie al pubblico e nuovi stimoli ai vip già in casa. A cominciare da Samantha de Grenet e Serena Grandi, nei giorni scorsi si sono moltiplicati i nomi dei possibili nuovi ingressi nella casa nella serata di oggi ma sarà tutto vero oppure no? Al momento tutto tace sui social ufficiali della trasmissione e non si parla di vipponi pronti ad entrare nella casa ma quello che è certo è che nei giorni scorsi, proprio prima del fine settimana, per loro è iniziato il periodo della quarantena, entreranno solo lunedì prossimo il 14 dicembre o ci sarà modo di vederli stasera?



