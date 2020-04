Grande Fratello Vip 2020, eliminati e finalisti/ Web accusa Antonio Zequila di “body shaming” contro Patrick

Grande Fratello Vip 2020: Antonio Zequila fuori tra le polemiche!

Una semifinale di fuoco quella del Grande Fratello Vip 2020. Liti molto accese ed eliminazioni repentine si sono susseguite nel corso della lunga serata che ha poi portato alla proclamazione di nuovi finalisti. Grande protagonista un infuriato Antonio Zequila che ne ha avute un po’ per tutti ma soprattutto per Patrick Pugliese. Signorini ha dato il via ad un faccia a faccia senza esclusione di colpi, ed è proprio qui che l’attore ha commesso un errore che ha infiammato il web. “body shaming” è l’accusa che molti telespettatori hanno lanciato a Zequila dopo gli insulti fatti a Patrick che è però riuscito a prendersi la sua rivincita, vincendo al televoto. Antonio è stato il primo eliminato della serata e, senza salutare nessuno, è andato via, ringraziando poi Alfonso Signorini per averlo tirato fuori dal momento di grave depressione che stava vivendo dopo la morte di suo padre. L’eliminazione di Zequila è però solo la prima di una lunga serie.

Grande Fratello Vip, finalisti ed eliminati: Patrick, Denver e Antonella si giocano gli ultimi posti

Un meccanismo di salvataggio porta a nuove nomination nella Casa del Grande Fratello Vip. Il secondo televoto vede protagoniste 3 donne: Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Licia Nunez. A sorpresa è quest’ultima la seconda eliminata, mentre Paola è la terza finalista. Ma non è finita qui perché un terzo televoto vede poi protagonisti Teresanna Pugliese, Andrea Denver e Paolo Ciavarro. Anche in questo caso c’è un eliminato, che è Teresanna, e un finalista, che è Paolo. Sono dunque Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro i primi quattro finalisti ai quali, eccezionalmente, se ne aggiungerà non uno ma ben due nella prossima puntata. Sarà il pubblico a sceglierli tra i tre concorrenti rimasti che questa settimana sono al televoto: Patrick Pugliese, Andrea Denver e Antonella Elia. Chi ce la farà?



