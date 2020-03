Grande Fratello Vip 2020, eliminati e nomination/ Aristide finalista! Liti trash e tensione alle stelle

Grande Fratello Vip 2020, 18a puntata tra liti trash e parole pesanti

La 18esima puntata del Grande Fratello Vip 2020, come previsto, è stata particolarmente turbolenta. Alfonso Signorini ha dato il via con il ritorno di Adriana Volpe con un commovente video-messaggio per i coinquilini, in cui, tuttavia, ha preferito non raccontare del lutto che ha colpito la sua famiglia in questi giorni. Dopo il toccante momento hanno il via le dinamiche di gioco. Signorini apre allora l’argomento più scottante: la rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Chi si aspettava un forte intervento da parte del conduttore è però rimasto deluso: Signorini ci va piano con entrambe e, dopo averle ammonite, chiude in fretta il discorso dopo le scuse delle dirette interessate. Ma la discussione continua con Sossio Aruta e Antonio Zequila: è proprio l’ex calciatore a dare vita ad una scena particolarmente trash in cui si arriva a parlare di “slippini e mutande“.

Eliminati Lessa e Sara Soldati, in nomination Paolo, Patrick e Zequila

Puntata sottotono per Antonella Elia che, pur essendo grande protagonista negli argomenti, è quasi assente nel corso della diretta, durante la quale parla pochissimo. È però poco prima del verdetto del televoto che ha modo, così come Fernanda Lessa, di confrontarsi con alcuni dolorosi aspetti del passato. Ed è in questa occasione che apre il suo cuore, arrivando anche ad ammettere di vergognarsi di essere com’è e desiderare di essere migliore. Nonostante ciò che pensa di sé, il pubblico torna a premiarla: Antonella è salva ed è invece Fernanda a dover lasciare la Casa. Via la prima è tempo di decidere chi è il secondo eliminato della serata e chi, invece, il nuovo finalista. Al televoto lampo finiscono Antonio Zequila, Teresanna Pugliese, Aristide Malnati e Sara Soldati. È proprio quest’ultima la seconda eliminata mentre, a sorpresa, è Aristide il secondo finalista. Si conclude con le nuove nomination che stavolta, tramite un salvataggio a catena, mandano al televoto due insospettabili: Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro. I due possono portare al televoto una terza persona e la scelta ricade su Antonio Zequila che non apprezza.



