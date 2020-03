Grande Fratello Vip 2020, eliminati e nomination/ Elia contro tutti, Sossio batte Valeria Marini

Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia contro tutte!

La 17esima puntata del Grande Fratello Vip 2020 ha visto l’alternarsi di momenti di grande commozione a veri e propri colpi di scena. Alfonso Signorini ha aperto con un toccante discorso per i concorrenti rimasti in gara che stanno vivendo pienamente, seppur isolati dal mondo esterno, ciò che sta vivendo il nostro paese a causa del Coronavirus. Messaggi di speranza che commuovono anche Signorini, che a stento trattiene le lacrime. La parentesi dedicata al Coronavirus lascia poi spazio a momenti più leggeri, che il pubblico a casa chiede e spera dal Grande Fratello Vip. Si parla allora degli scontri che hanno popolato la settimana nella Casa, restando però focalizzati su di lei: Antonella Elia. Si parla della lite con Licia Nunez, poi dei ripetuti scontri con Valeria Marini, con la quale arriva un testa a testa desiderato proprio da Signorini.

Nominate Fernanda, Licia e Antonella: sfida tra “finalisti”

Come nota più volte Pupo dallo studio milanese del Grande Fratello Vip, “Questa è la serata di Antonella Elia”. La showgirl infatti non è soltanto la protagonista degli scontri della puntata ma lo è anche della nomination che la vede battere Fabio Testi e rimanere in casa per l’infelicità di molti. Ma le sorprese per lei non sono finite qui: Signorini annuncia una seconda eliminazione lampo, che vede al televoto Sossio, Licia, Teresanna e Valeria Marini. È proprio quest’ultima che il pubblico vuole fuori, mentre è Sossio a conquistare il posto di primo finalista. L’eliminazione della sua “nemica per eccellenza” porta la Elia ad esultare di gioia, ma solo per poco. Le nuove nomination la vedono ancora tra le più bersagliate: Antonella finisce al televoto e, ancora una volta, con due personaggi molto forti: Licia Nunez e Fernanda Lessa. “Antonella contro le sue nemiche storiche” commenta Pupo dallo studio, mentre a casa il pubblico si divide tra chi supporta la Elia e chi, invece, trova Signorini davvero troppo di parte verso la showgirl.



