Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato 30 novembre e diretta: ingresso Cristiano Malgioglio, chi si ritira?

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI, NOMINATI ED ELIMINATO DEL 30 NOVEMBRE

Il Grande Fratello Vip 2020 ha preso il via ormai da tre mesi e questa settimana, per la prima volta, andrà in onda con una puntata singola. Una lunga settimana che ha messo in crisi i vipponi di Alfonso Signorini in crisi per via della notizia che il programma andrà in onda fino a metà febbraio. Come si evolverà la situazione? Alcuni vip sono pronti a tagliare la corda, Elisabetta Gregoraci in primis, proprio il 4 dicembre prossimo quando il loro contratto scadrà e quindi il loro impegno con il pubblico e la produzione sarà rispettato. Alfonso Signorini riuscirà ad evitare il peggio? Il conduttore tornerà a tenere le redini del programma questa sera con al fianco Antonella Elia e lo stesso Pupo mettendo in tavola tutto quello che è in suo potere iniziando proprio dai nominati. Chi uscirà e per chi ci saranno sorprese o altro?

I NOMINATI E LA CRISI DELLA STANZA ARANCIONE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Il Grande Fratello Vip 2020 questa sera avrà al televoto Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Enock Barwuah e Francesco Oppini. Quattro dei nominati hanno già riferito che vogliono lasciare la casa a inizio dicembre per tornare dai propria famiglia e dai propri figli e l’unico che al momento sembra propenso a rimanere in casa è proprio Andrea Zelletta che in questa settimana si è un po’ dato da fare avvicinandosi sempre di più ad Elisabetta Gregoraci e finendo allo scontro con Pierpaolo Pretelli e con Enock Barwuah, i suoi amici, per via del loro rapporto un po’ stretto che spesso lo taglia fuori. Se a questo ci mettiamo il fatto che Pretelli lo ha nominato in passato salvando la Contessa, diciamo che la situazione nella stanza arancione non è proprio delle migliori. Come finirà adesso?

LE DISCUSSIONI NELLA STANZA BLU, AMICIZIA FINITA TRA STEFANIA, TOMMASO E MARIA TERESA RUTA?

Dall’altro lato abbiamo la stanza blu. Anche per loro in questa settimana al Grande Fratello Vip 2020 le discussioni non sono mancate e tutto per via di Maria Teresa Ruta che si è un po’ avvicinata a Dayane Mello e Adua del Vesco mandando in crisi Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Proprio quest’ultima alla fine ha deciso di affrontarla mettendola davanti al fatto di aver detto delle parole poco gentili a Tommaso accusandola di aver prosciugato le energie di Francesco Oppini. Le due hanno discusso e hanno un po’ litigato nella stanza della sauna fino a che la Ruta non si è sciolta in lacrime ammettendo di essere gelosa dell’influencer. A dare aiuto alla conduttrice è arrivato il messaggio del compagno Roberto che le ha chiesto di non mollare. Questo basterà?



