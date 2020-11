Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato e anticipazioni 2 novembre: nuovi concorrenti? Bettarini pronto…

Grande Fratello Vip 2020, eliminato, nomination e anticipazioni 2 novembre

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda oggi, 2 novembre, su Rai2 con la quindicesima puntata in cui in nomination ci sono tre pezzi da novanta di questa edizione ovvero Francesco Oppini, Massimiliano Morra e Maria Teresa Ruta. A parte quest’ultima, i fan dei primi due temono il peggio per i loro beniamini perchè se Massimiliano Morra in questi ultimi giorni è finito nel dimenticatoio, è vero anche che Francesco Oppini ha un po’ deluso i suoi fan. L’amicizia speciale con Tommaso Zorzi lo aveva reso un fiore all’occhiello di questo primo mese nella casa più spiata d’Italia ma quando una serie di frasi hanno fatto pensare al fatto che la sua potrebbe essere solo una tattica, e questo ha fatto un po’ scendere l’interesse del pubblico nei suoi confronti, questo gli costerà l’eliminazione questa sera?

Stefano Bettarini e Giulia Salemi entrano al Grande Fratello Vip 2020?

Dall’altra parte abbiamo nuove nomination e il possibile ingresso di Stefano Bettarini e Giulia Salemi? Al Grande Fratello Vip 2020 è arrivato il momento di assistere all’ingresso di nuovi concorrenti, ingresso più volte rimandato e che rischiava davvero di diventare un’utopia. I due sono finiti al bando quando la loro collega Selvaggia Roma è risultata positiva al Coronavirus. Per loro si è quindi pensato ad uno stop (anche se hanno ammesso di non essere entrati in contatto con lei) e forse finalmente stasera avremo modo di vederli entrare in casa. Bettarini metterà in crisi le “sue” donne ovvero Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello mentre Giulia Salemi farà da supporto, almeno si spera, a Tommaso Zorzi e alla sua stanza arancione. E Selvaggia Roma? Per adesso è arrivato il momento di rimandare il discorso per lei fino a quando il tampone non sarà positivo.

Quali saranno i temi della nuova puntata?

Tanta carne al fuoco comunque anche nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 2020 che dovrà affrontare l’entrata nella casa di Paolo Brosio (reo di aver rivelato forse un po’ troppo e di tediare tutti con lunghe sedute di preghiere che stanno mettendo in crisi Stefania Orlando), ma anche quello che è successo durante la movimentata festa di Halloween. Il rapporto tra Adua del Vesco e Dayane Mello si fa sempre più stretto, le due si sono dette cose importanti e si sono baciate più di una volta, e questo ha creato un po’ di scalpore sia nella casa che fuori. Nessuna lite in questo fine settimana anche se i rapporti continuano ad essere tesi tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci. E l’amore tra la calabrese e Pierpaolo Pretelli? E’ finito in pausa forse perché non ci sono nomination che incombono…



