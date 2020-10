Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato e diretta 12 ottobre: dal ‘comodino’ alla Pepe

Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata 12 ottobre 2020

Inizia una nuova settimana per il Grande Fratello Vip 2020. Oggi, 12 ottobre, va in onda una nuova diretta del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che ritrova al suo fianco gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Tanti gli argomenti da affrontare questa sera anche se l’attenzione del pubblico è tutta per i protagonisti, anzi, le protagoniste del televoto di questa sera. In nomination e, dunque, a rischio di uscita ci sono Stefania Orlando, Myriam Catania (finita direttamente in nomination perché l’eliminata della puntata di venerdì) e Maria Teresa Ruta. Stavolta il televoto prevede l’eliminazione, dunque una tra le tre donne uscirà in modo definitivo dalla Casa (salvo sorpresa dell’ultimo minuto grazie al biglietto di ritorno a disposizione di ogni concorrente).

Chi sarà eliminata tra Maria Teresa Ruta, Miryam e Stefania Orlando?

Anche questa sera il Grande Fratello Vip 2020 regalerà al pubblico a casa non poche sorprese. Alfonso Signorini si prepara a dare il via ad una serata che sarà caratterizzata da un pesante addio: tre donne molto forti sono in nomination e rischiano di uscire. Prima di scoprire l’eliminato verranno però affrontate un po’ di questioni, una di queste riguarda il famoso ‘concorrente che fa da comodino nella Casa’, un sondaggio aperto solo poche ore fa che ha scatenato non pochi scontri tra i coinquilini. Tommaso Zorzi, Massimiliano Morra e Andrea Zelletta saranno grandi protagonisti in questo senso ma si tornerà a parlare anche di Franceska Pepe, che sarà protagonista di un nuovo acceso confronto con alcuni dei suo ex compagni d’avventura. Insomma, sono previste scintille! Appuntamento alle 21.35 circa sempre su Canale 5.



