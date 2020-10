Grande fratello Vip 2020/ Eliminato e diretta 2 ottobre: arriva Paolo Brosio?

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020

Venerdì 2 ottobre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini accoglierà nuovamente il pubblico insieme agli opinionisti Antonella Elia e Pupo aprendo ufficialmente la casa dove, in questi pochi giorni, il clima è stato più sereno rispetto, ma non sono mancati i colpi di scena. Particolarmente attenzione sarà sicuramente data alla storia di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che, dopo essersi avvicinati molto, hanno avuto i primi screzi in seguito all’arrivo di un aereo arrivato per la Gregoraci. Il messaggio “Sei l’epicentro del mio terremoto” ha scosso Pretelli che pensava di avere il campo libero con Elisabetta che, tuttavia, gli ha fatto capire di non avere intenzione di andare oltre nella casa. Alfonso Signorini cercherà di capirne qualcosa in più?

PAOLO BROSIO ENTRA NELLA CASA?

Paolo Brosio è ufficialmente un concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Il giornalista ha dovuto rinunciare ad entrare nella casa sin dall’inizio dell’avventura perchè è risultato positivo al Covid 19. Ora, il giornalista, è pronto ad entrare in casa. A confermarlo è stato lui stesso che, ai microfoni dell’AdnKronos, ha confermato di avere un contratto firmato e di essere pronto a varcare la porta rossa appena il tampone risulterà negativo. Il momento fatidico arriverà nel corso della puntata odierna? Gli altri concorrenti si sono chiesti più volte cosa fosse successo a Brosio. Scopriranno la verità questa sera? Non è escluso, inoltre, anche l’ingresso di nuovi concorrenti per sostituire Flavia Vento che si è ritirata e lo squalificato Fausto Leali.

LE NUOVE NOMINATION AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Sono sette i concorrenti al televoto: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra. Dei sette nominati, però, nessuno abbandonerà la casa. Come ha spiegato Alfonso Signorini nella scorsa puntata, il meno votata andrà direttamente al televoto insieme ai nominati di questa sera e solo lunedì 5 ottobre si scoprirà il nome del nuovo eliminato. Chi finirà, dunque, in nomination questa sera? L’indiziato numero uno è sicuramente Massimiliano Morra, ma non è escluso che al televoto finiscano nuovamente Adua, la Ruta e la figlia Guenda e lo stesso Denis.



