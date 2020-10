Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato e diretta 5 ottobre: squalificata Patrizia de Blanck?

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI, ELIMINATO E NOMINATION DI OGGI, 5 OTTOBRE

Alfonso Signorini torna in tv nel prime time di Canale5 per tenere le redini del Grande Fratello Vip 2020. La nuova puntata del reality show di Canale5 andrà in onda questa sera e sarà il seguito di quella molto movimentata di venerdì in cui Elisabetta Gregoraci ha avuto modo di sentire le parole di Pierpaolo Pretelli e le confidenze che l’ex velino ha fatto a Matilde Brandi. A quanto pare le cose tra loro da quel momento sono cambiate e la prova è che proprio la showgirl calabrese, parlando con le amiche intorno al tavolo della casa, ha ribadito il fatto che tra loro due non c’è niente, solo un bacetto e qualche abbraccio, e che quindi non si reputa fidanzata o con un flirt in corso. Pierpaolo Pretelli avrà capito che la Gregoraci ha chiuso la porta alla loro amicizia particolare e che d’ora in poi passerà di nuovo al livello di coinquilino e basta? Sicuramente toccherà ad Alfonso Signorini riportare la verità all’interno della casa, speriamo solo che questa volta nessuno si farà indietro.

I NOMINATI DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020, CHI SARA’ ELIMINATO?

Al Grande Fratello Vip 2020 arriverà di nuovo tempo di eliminazioni. Anche dopo quello che è successo nelle scorse settimane, con ben due televoti annullati, si spera che fino a questa sera non accada nulla di sconcio e che alla fine ci sia davvero un momento ad alta tensione legato alle nomination. Allo scontro sono finiti Adua del Vesco, Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Franceska Pepe, e i pronostici lasciano pensare che tocchi proprio all’invisibile tronista di Uomini e donne uscire dalla casa. I suoi compagni lo hanno nominato accusandolo di non prendere mai parte alle discussioni e di nascondersi dietro ad un dito dicendo la sua solo quando tutti gli altri lo hanno fatto, questo gli costerà l’eliminazione di questa sera? Tra i quattro sembra che proprio lui sia quello a rischio visto che Francesca Pepe continua ad essere elemento di rottura nella casa e di divertimento fuori, ci sarà un colpo di scena?

PATRIZIA DE BLANCK SQUALIFICATA?

Sullo sfondo rimane la questione della possibile squalifica di Patrizia de Blanck. La contessa è finita nei guai al Grande Fratello Vip 2020 proprio nei giorni scorsi svegliandosi e dicendo a microfono aperto e ad alta voce: “ho proprio la voce di un fro*io questa mattina”. La cosa ha fatto rimanere senza parole Tommaso Zorzi e anche il pubblico a casa che adesso, per par condicio, chiede la squalifica proprio come è avvenuto per Fausto Leali e Denis Dosio proprio venerdì. Siamo sicuri che la produzione rinuncerà ad una concorrente di tale spessore? Sarà difficile per loro aggirare il regolamento tanto sventolato in occasione della squalifica di Fausto Leali…



