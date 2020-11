Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato e diretta 9 novembre: squalifica in arrivo? Brosio e Bettarini a rischio!

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI, NOMINATION ED ELIMINATO DI OGGI, 9 NOVEMBRE

Il Grande Fratello Vip 2020 prende il via tra poco con una nuova puntata in diretta in cui sentiremo parlane di bestemmie, parolacce, altri scivoloni e un nuovo eliminato, salvo stop al televoto per provvedimento disciplinare in arrivo. Questa edizione non sarà ricordata di sicuro come un esempio di educazione e di politicamente corretto e questa sera Alfonso Signorini avrà un’altra bella gatta da pelare. Una volta lanciata la nuova puntata capiremo se il conduttore, e quindi la produzione, decideranno di prendere seri provvedimenti per la presunta bestemmia di Stefano Bettarini e anche per la frase su Auschwitz pronunciata da Paolo Brosio. Inutile dire che il pubblico chiede l’espulsione di tutti e due alla luce del fatto che altri concorrenti prima di loro siano stati mandati via anche per molto meno, ma cosa deciderà di questa sera la produzione?

CHI SARA’ ELIMINATO QUESTA SERA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Uno zoccolo importante sarà dedicato ai nominati di questa puntata del Grande Fratello Vip 2020 ovvero ben sei concorrenti che si scontreranno al televoto questa sera tra storie da raccontare e ultimi colpi di coda prima di uscire. A televoto sono finiti Andrea Zelletta e Paolo Brosio, per via delle notizie che hanno riportato dall’esterno dentro la casa, e poi anche Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Stefania Orlando. Ormai possiamo dire che si tratta di veterani delle nomination ma possiamo anche affermare che Oppini si è salvato spesso per il rotto della cuffia, e questa sera potrebbe uscire dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi co Tommaso Zorzi e sotto i colpi attenti e precisi di Dayane Mello che continua a stuzzicarlo facendolo uscire fuori dai gangheri.

GIULIA SALEMI PROTAGONISTA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Ciliegina sulla torta, e momento più rilassante, sarà dedicato ai nuovi entrati al Grande Fratello Vip 2020. Se Stefano Bettarini si salverà, sarà curioso capire qual è stato il suo comportamento in questi giorni soprattutto con Elisabetta Gregoraci e con Pierpaolo Pretelli, la prima possibile vecchia fiamma ai tempi di Buona Domenica, e il secondo tentatore di Temptation Island reo di aver scritto alla sua Nicoletta Larini. Lo stesso vale per Giulia Salemi che è subito diventata membro della camera arancione e che adesso è un anello della catena che lega Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. La bella influencer ha già sconvolto un po’ gli equilibri della casa e il risultato lo capiremo solo questa sera con la nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA