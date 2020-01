Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato e diretta: confronto tra Licia e Barbara Eboli? (7a puntata)

ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA GRANDE FRATELLO VIP 2020

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda oggi, lunedì 27 gennaio, in prima serata su canale 5, con la settima puntata. Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara condurranno il pubblico alla scoperta delle nuove dinamiche della casa dopo l’abbandono momentaneo di Barbara Alberti. La scrittrice, a causa di alcuni problemi di salute, ha abbandonato la casa per sottoporsi ad un controllo medico costringendo gli autori ad annullare il televoto. La Alberti, infatti, era in nomination con Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese. Questa sera, la scrittrice tornerà nella casa per ricongiungersi con i compagni d’avventura: tornerà per restare o annuncerà la decisione definitiva di ritirarsi? Prima del problema di salute, la Alberti aveva già espresso la volontà di ritirarsi: i suoi coinquilini avevno provato a farle cambiare idea, ma alla fine, a decidere per lei, è stato il destino. Cosa farà, dunque, questa sera la scrittrice?

IL RITORNO DI VALERIA MARINI

La settima puntata del Grande Fratello Vip 2020 promette scintille. Grande attesa, infatti, per il ritorno nella casa di Valeria Marini. Dopo aver varcato la famosa porta rossa per un confronto con Rita Rusic, Valeria, questa sera, tornerà in casa per un confronto con gli altri vip, in particolare con Antonella Elia e Antonio Zequila che avevano commentato il suo incontro con la Rusic usando offendendola con commenti poco carini sul suo aspetto fisico. Dopo aver duramente replicato ai gieffini dal salotto di Verissimo, la Marini, questa sera, d’accordo con Alfonso Signorini, guarderà negli occhi gli inquilini della casa più spiata d’Italia a cui dirà apertamente tutto ciò che pensa.

LICIA NUNEZ, CONFRONTO CON LE EX FIDANZATA BARBARA EBOLI

Si parlerà d’amore durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Al centro della discussione ci sarà la storia tra Licia Nunez e Barbara. Nella scorsa puntata, Alfono Signorini ha mostrato alla Nunez il post pubblicato su Instagram con cui la fidanzata Barbara ha annunciato l’intenzione di chiudere definitivamente il rapporto che durava da più di due anni. In questi giorni, l’attrice, si è confidata con i cuoi coinquilini svelando di non aver ancora capito quale sia il gesto che avrebbe infastidito talmente tanto Barbara da spingerla a dirle addio sui social. Questa sera, Licia avrà così la possibilità di avere un confronto con la ex e capire effettivamente i motivi della sua decisione.

L’INGRESSO DI TRE SUPERBOY AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Tre nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Questa sera, infatti, varcheranno la porta rossa della casa di cinecittà tre ’superboy’, che faranno il loro ingresso con l’obiettivo di far ‘capitolare’ le donne del GF Vip. Ci riusciranno? Come sempre, l’ultima parte della puntata sarà dedicata alle nomination: chi finirà al televoto? Probabilmente, a rischiare saranno ancora Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese anche se sono considerati a rischio anche Fabio Testi e Carlotta Maggiorana che, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad un amaro sfogo non sopportando la distanza dalla sua famiglia.



