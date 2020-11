Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato e diretta: Dayane, Zelletta e Morra, chi uscirà?

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI 16 NOVEMBRE

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda oggi, lunedì 16 novembre, in prima serata su canale 5, con una nuova puntata. Sarà un appuntamento ricco di emozioni e colpi di scena quello che condurrà Alfonso Signorini che, come sempre, avrà al proprio fianco Antonella Elia e Pupo. Questa sera, la casa più spiata d’Italia perderà un altro, grande protagonista. Al televoto, infatti, ci sono Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Dayane Mello. Chi sarà eliminato? Per i sondaggi, sarà un testa a testa fino all’ultimo voto. Difficile fare un pronostico su chi sarà il nuovo eliminato e, probabilmente, sarà fondamentale quello che accadrà durante la prima parte della puntata. Importante, poi, sarà il sostegno dei fans degli altri concorrenti. In ogni caso, sono tanti i fans del reality che sperano di vedere ancora in gara Dayane Mello che potrebbe creare ancora diverse dinamiche.

SELVAGGIA ROMA A PROCESSO?

Una delle protagoniste della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 sarà sicuramente Selvaggia Roma che, in pochi giorni, ha movimentato la casa. Dopo le frecciatine ad Elisabetta Gregoraci, ha avuto una discussione con Enock svelando di aver avuto un trascorso con lui. Alfonso Signorini farà chiarezza su tutta la vicenda? L’ex concorrente di Temptation Island, tuttavia, potrebbe finire a processo anche per una frase infelice pronunciata durante una conversazione con gli altri concorrenti e che ha spinto CoorDown, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down a chiedere la sua squalifica. Dopo pochi giorni dal suo ingresso, dunque, Selvaggia Roma sarà la protagonista indiscussa della serata?

GIACOMO URTIS OSPITE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020 E LE NUOVE NOMINATION

Grande attesa per l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 di Giacomo Urtis che varcherà la porta rossa del bunker di Cinecittà come ospite speciale. Questa sera, poi, ci saranno nuove nomination e, per la prima volta, anche giulia Salemi nominerà e potrà essere nominata. Tuttavia, a rischiare, questa sera, potrebbe essere la contessa Patrizia De Blanck, protagonista di una durissima discussione con Tommaso Zorzi. Al termine della scorsa puntata, Stefania Orlando aveva criticato la scelta di Pierpaolo Pretelli di salvare la contessa considerando giusto mandarla al televoto. Quel momento arriverà questa sera? La De Blanck sarà tra i nuovi nominati? Lo scopriremo questa sera.



