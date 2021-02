Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato e diretta: il lutto di Dayane, finale anticipata? Richiesta a Signorini

GRANDE FRATELLO VIP 2020: DIRETTA E ANTICIPAZIONI 5 FEBBRAIO

Venerdì 5 febbraio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020. La puntata di questa sera sarà particolare e molto emozionante per il terribile lutto che ha colpito Dayane Mello. La modella brasiliana ha perso il fratello Lucas, scomparso a causa di un terribile incidente stradale. Informata della notizia, Dayane ha deciso di restare nella casa circondata dall’affetto dei suoi coinquilini che si sono stretti intorno a lei provando a confortarla. In un clima decisamente poco allegro, i vipponi hanno trascorso le ultime ore, ma questa sera, potrebbero rivolgere una richiesta ufficiale ad Alfonso Signorini chiedendo di anticipare la finale: “Lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti – ha detto Samantha De Grenet – chi c’è, c’è… chiediamo lunedì la finale, poi usciamo tutti”.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: CHI SARA’ ELIMINATO TRA MARIA TERESA RUTA E SAMANTHA DE GRENET?

La puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda questa sera, dopo il momento dedicato a Dayane Mello e al fratello Lucas, dovrebbe andare avanti con le solite dinamiche. Al televoto ci sono Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. Una delle due dovrà abbandonare definitivamente la casa già questa sera e i fans non hanno dubbi sul nome. Maria Teresa Ruta, in casa dallo scorso 14 settembre, ha superato tantissime nomination. La conduttrice è tra le concorrenti più amate dal pubblico e i sondaggi la considerano una delle probabili finaliste. Il risultato del televoto di questa sera, dunque, confermerà la preferenza del pubblico nei confronti della mamma di Guenda Goria o ci sarà un colpo di scena?

GRANDE FRATELLO VIP 2020: IL RAPPORTO TRA ROSALINDA E ANDREA ZENGA

Tra gli altri argomenti della puntata, oltre alla storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che procede a gonfie vele, dovrebbe esserci anche il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Nelle scorse ore, l’attrice siciliana ha scritto un biglietto ad Andrea Zenga per ribadirgli la propria stima. La settimana scorsa, entrambi si erano nominati, ma il biglietto di Rosalinda potrebbe aver contribuito ad un cambiamento del loro rapporto. Alfonso Signorini indagherà sui presunti sentimenti che provano i vipponi? Lo scopriremo nel corso della puntata.



