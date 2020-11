Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato e diretta oggi 23 novembre: Contessa De Blank e Adua Del Veso a rischio..

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI, NOMINATION ED ELIMINATO 23 NOVEMBRE

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda questa sera per quella che sarà la prima settimana in cui il reality di Canale5 andrà in onda con una puntata singola. Da venerdì nel prime time di Canale5 ci sarà la nuova fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, il seguito de Il Silenzio dell’Acqua, e questo significa che per un po’ i vip dovranno tenere presente che a complicare e movimentare la loro vita ci sarà una puntata solo del programma. Come se questo non bastasse, a complicare le cose ci penserà la notizia bomba che questa edizione andrà avanti fino al prossimo mese di febbraio. Proprio nelle scorse ore Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno parlato dell’eventualità di allungare i tempi ma sono arrivati al massimo a metà dicembre senza pensare nemmeno alla possibilità che il loro Natale quest’anno sarà nella casa del Grande Fratello Vip 2020, come la prenderanno questa sera?

ADUA DEL VESCO RISCHIA L’ELIMINAZIONE? MASSIMILIANO MORRA POTREBBE TORNARE PER…

A finire sotto la lente saranno i quattro nominati di questa puntata del Grande Fratello Vip 2020. Da una parte ci sono Dayane Mello e Adua del Vesco e dall’altra anche Francesco Oppini e la Contessa Patrizia de Blanck. Questi ultimi due sono reduci da uno scontro che, alla fine, si è rivelato non essere eliminatorio, mentre Dayane Mello è ormai una veterana delle nomination per via di quella che ormai è diventata una consuetudine, ovvero quella di discutere con quello che lei stessa ha chiamato un gruppo ben consolidato. In fondo c’è Adua del Vesco completamente in crisi per questa nomination e per il comportamento che gli altri hanno nei suoi confronti quasi come se fosse inesistente e inutile nella casa, sarà davvero lei ad uscire? Fuori dalla casa c’è Massimiliano Morra che sembra un po’ pronto a puntarle contro il dito dopo una serie di video e dichiarazioni che ha letto una volta uscito, ci sarà un confronto questa sera?

NUOVI INGRESSI E NOMINATION AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Nel corso della serata si parlerà dei quattro nominati, ci saranno nuove sorprese per i ragazzi in casa e, naturalmente, ci saranno nuove nomination. In questi giorni si sta parlando spesso di possibili new entry nella casa, lo stesso Alfonso Signorini ne aveva annunciate nove in arrivo, ma da quando si inizierà a vederli varcare la porta rossa e chi saranno? E’ ancora presto per dirlo anche se si fanno sempre più insistenti le voci che riguardano Cristiano Malgioglio e Andrea Iannone che, dopo la sentenza, potrebbe davvero finire nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Sarà davvero così e come reagiranno i gieffini a questa serie di novità che li attende nei prossimi giorni?



