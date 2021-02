Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato e diretta: Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, la resa dei conti

GRANDE FRATELLO VIP 2020: ANTICIPAZIONI E DIRETTA 12 FEBBRAIO

Dopo l’emozionante puntata dedicata al lutto di Dayane Mello, il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda oggi, venerdì 12 febbraio, con una puntata in cui non mancheranno le emozioni, gli scontri e le sorprese. Dopo la mancata eliminazione di lunedì scorso a causa della squalifica inflitta ad Alda D’Eusanio, questa sera, ci sarà un’altra eliminazione definitiva. Al televoto ci sono Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga. Per la Ruta si tratta dell’ennesima nomination. Finora le ha superate tutte e anche questa sera non dovrebbe correre rischi. Secondo un sondaggio lanciare dal forum del Grande Fratello, a rischiare l’eliminazione dovrebbe essere Samantha De Grenet. Andrea Zenga, infatti, diversamente dalla showgirl, ha conquistato il cuore del pubblico con la sua educazione e la sua storia.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: TOMMASO ZORZI CONTRO MARIA TERESA RUTA?

Uno degli argomenti che saranno affrontati nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 sarà il rapporto tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. La nomination ricevuta da Zorzi ha ferito molto la Ruta che, dopo aver scoperto la cosa da Dayane Mello, non ha nascosto la propria amarezza. Maria Teresa, infatti, durante una conversazione con Dayane Mello e Giulia Salemi ha ammesso che, al posto di Tommaso, non l’avrebbe mai fatto svelando di non aver mani nominato nè Zorzi nè Stefania Orlando. All’interno della casa, anche altri concorrenti come Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta continuano a nutrire dubbi nei suoi confronti? Questa sera, Alfonso Signorini, chiederà ai vipponi di schierarsi a favore o contro Maria Teresa Ruta?

GRANDE FRATELLO VIP 2020: CONFRONTO TRA GIULIA SALEMI E STEFANIA ORLANDO?

Protagonisti indiscussi delle ultime puntate del Grande Fratello Vip 2020 sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con la loro storia d’amore. Oltre a fare il punto sulla gelosia di Pierpaolo nei confronti della Salemi per alcuni complimenti che l’influencer ha fatto ad Andrea Zenga, Alfonso Signorini, nel corso della serata, portarà la Salemi a confrontarsi con Stefania Orlando. Il rapporto tra le due vippone ha avuto una battuta d’arresto al punto che, negli scorsi giorni, c’è stata una discussione di fuoco. Giulia, infatti, ha accusato la Orlando di parlarle alle spalle. Grazie all’intervento degli altri concorrenti, le due vip hanno fatto pace, ma questa sera potrebbero saltare fuori ulteriori colpi di scena.



