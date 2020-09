Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato e nomination: diretta 21 settembre, Fausto Leali squalificato?

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI, ELIMINATO E NOMINATION DEL 21 SETTEMBRE

Il Grande Fratello Vip 2020 prende ufficialmente il via oggi, 21 settembre, con la sua terza puntata ma, soprattutto, con la prima diretta che vedrà seduti in salotto tutti i vip in gara, almeno per adesso. I rumors parlano di ingressi nelle prossime settimane e anche di un possibile ripescaggio di Flavia Vento che continua a lanciare il suo appello in tutte le trasmissione televisive per rientrare nella casa, ma, intanto, i vip in gara si daranno appuntamento nel salotto della casa questa sera per una nuova diretta. Al timone come sempre ci sarà Alfonso Signorini e al suo fianco i suoi opinionisti, Antonella Elia e Pupo, ma le novità non mancheranno soprattutto perché in casa ci sono ancora due nomi in bilico la cui sorte potrebbe essere rivelata proprio questa sera in prime time su Canale5. Di chi parliamo? Ma di Paolo Brosio e Tommaso Zorzi, questo è certo.

GRANDE FRATELLO VIP 2020 TIENE SUL FILO PAOLO BROSIO E TOMMASO ZORZI

Il primo non è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 la scorsa settimana perché impegnato con dei controlli medici e con problemi di salute non meglio precisati. Entrerà questa sera in questa terza puntata o il suo ingresso sarà cancellato e al suo posto ci sarà un sostituto? Chi invece non rischia di essere mandato via è Tommaso Zorzi. Sappiamo bene quanto la produzione ci tenga alla sua presenza ma gli autori stanno facendo i conti con i suoi problemi di salute che, dopo la quiete dei giorni scorsi, sono tornati a colpire. Proprio in queste ultime ore Tommaso Zorzi ha dovuto lasciare la casa per via delle febbre troppo alta che sarà curata in un posto ad hoc lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere di Cinecittà, entrerà in casa entro questa sera per la diretta oppure dovremo fare a meno della sua presenza e delle sue nomination?

LA POSSIBILE SQUALIFICA DI FAUSTO LEALI E IL PASSATO DELLA CONTESSA

Altri due concorrenti centrali della serata saranno Fausto Leali e la Contessa Patrizia de Blanck. Al Grande Fratello Vip 2020 si dovrebbe parlare ancora di alcune esternazioni del cantante che se nei giorni scorsi ha tirato fuori il nome di Mussolini dicendo che lui ha fatto anche cose buone, adesso ha fatto lo stesso parlando di “negro” come indice di una razza mentre “nero” di un colore. Inutile dire che Enock Barwuah ha chiesto di evitare di far passare messaggi così e che la stessa Contessa lo ha rimproverato al grido di “Ora ti fanno la stessa cosa di Mussolini mo so caz*i tuoi“. TvBlog ha già parlato di sicura squalifica che dovrà essere solo confermata questa sera. Ciliegina sulla torta sarà l’arrivo in casa delle “rivelazioni” sulle vere origini della Contessa de Blanck: è davvero la nipote di Mussolini?



© RIPRODUZIONE RISERVATA