Grande Fratello Vip 2020, eliminato e pagelle/ Dal “teatrino” di Natalia Paragoni a Dayane Mello contro tutti

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della 29esima puntata

Puntata piena di sorprese, a tratti deludente ad altri entusiasmante, la 29esima del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini parte effettivamente a bomba, collegandosi con Maria De Filippi, ospite speciale di questa puntata. La conduttrice fa una sorpresa al suo grandissimo fan Tommaso Zorzi che è incredulo nel vederla e mostra un lato di se timido, quasi introverso, mai visto prima d’ora. Un bellissimo momento, incorniciato dalle parole della De Filippi. L’emozione di Zorzi merita questa sera un VOTO 8.

Altro momento attesissimo della serata era il confronto tra Natalia Paragoni e il suo fidanzato Andrea Zelletta dopo il bigliettino freddo da lui ricevuto a Natale. Mille ipotesi sono state fatte in questi giorni, si è addirittura parlato di tradimento e Signorini ha annunciato ‘fuoco e fiamme’ in diretta ma le aspettative sono state notevolmente deluse. Natalia ha fatto il suo ingresso nella Casa, chiedendo semplicemente al fidanzato di essere “meno fisico” con le altre, poi tante dichiarazioni d’amore. Inevitabilmente sul web è scattato il sospetto: “Natalia ha fatto tutto solo per far parlare di se e entrare nella Casa”. VOTO 5, per entrambi.

Dayane Mello contro tutti, Adua ‘rinasce’

È entrata da poco ma Samantha De Grenet è già diventata una delle concorrenti più toste di questo Grande Fratello Vip 2020. Nonostante le parole discutibili nei confronti di Stefania Orlando, la personalità e quanto dato finora al programma meritano un bel voto di incoraggiamento. VOTO 7. Grande protagonista della serata è stata però Dayane Mello: prima lo scontro con Natalia Paragoni, poi con Giulia Salemi, e ancora con l’amica Adua Del Vesco e con Francesco Oppini dallo studio. La Mello è sempre pronta a dire la sua, per quanto scomoda sia. Questo piace, ciò che piace meno è la sua incoerenza nei rapporti personali. VOTO 6. Esce invece sempre più dal guscio Adua Del Vesco, il cui allontanamento da Dayane sembra giovarle particolarmente. Peccato il crollo sul finale. VOTO 7,5.

Eliminato e nominati della 29esima puntata del Grande Fratello Vip 2020

Andiamo a scoprire infine l’eliminato e i nominati di questa 29esima puntata del Grande Fratello Vip 2020. A lasciare la Casa, dopo pochissime settimane di permanenza, è Sonia Lorenzini. L’influencer, d’altronde, in questi giorni ha fatto infuriare il web per alcune dichiarazioni fatte, tanto da scatenare su Twitter l’hashtag ‘fuori Sonia’. VOTO 5,5. Finiamo con i nominati di questa puntata che sono Mario Ermito, Giacomo Urtis, Giulia Salemi e Andrea Zenga. Lunedì prossimo si conoscerà il nuovo eliminato.



