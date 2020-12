Grande Fratello Vip 2020 eliminato e pagelle/ Malgioglio vera star, De Blanck furiosa

Le pagelle della 22esima puntata del Grande Fratello Vip 2020

Puntata speciale quella del Grande Fratello Vip 2020 del 30 novembre. Inutile dirlo: la vera star di questa lunga serata è stata Cristiano Malgioglio. Il paroliere ha fatto il suo atteso ritorno nella Casa che gli ha dato una seconda vita e ha immediatamente dato nuova linfa ai concorrenti, ancora scossi dalla notizia del prolungamento del GF. VOTO 9. Prima dell’ingresso di Malgioglio, la puntata ha regalato tante emozioni grazie ad alcune sorprese. La prima per Maria Teresa Ruta che ha finalmente incontrato suo figlio Gian Amedeo Goria. Un incontro sicuramente toccante che serve a chiudere un cerchio: VOTO 7. Altra sorpresa è arrivata per Adua Del Vesco da parte del fidanzato Giuliano. Due mesi senza sentirsi eppure, se Adua si è commossa, lui non ha palesato un particolare entusiasmo: come mai? VOTO 6.

Gregoraci, Pretelli e Salemi: il triangolo no?

Non sono mancate le liti tra donne in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip, in particolare tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Al centro della discussione tra le due ovviamente Pierpaolo Pretelli. In effetti crea confusione il comportamento della Gregoraci con Pretelli: prima mette paletti, però si dice gelosa se lui si avvicina alla Salemi. Dentro o fuori? VOTO 5. Pretelli, d’altra parte, continua ad apparire ‘succube’ di questo comportamento della Gregoraci e, quindi, molto frenato. VOTO 5. Altra protagonista che ha regalato al pubblico momenti esaltanti, seppur dallo studio, è stata Patrizia De Blanck. Ha prima accusato la Salemi di averci provato con Briatore, poi ha insultato la Catania per averla ammonita. Insomma la Contessa c’è, anche se a distanza. VOTO 7,5.

I nominati della 22esima puntata del Grande Fratello Vip 2020

Dopo aver analizzato la 22esima puntata del Grande Fratello Vip 2020, ricordiamo che l’eliminato è stato Enock Barwuah. Il fratello di Balotelli ha lasciato in modo definitivo la Casa. I nominati di questa settimana invece sono Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Si tratta però di un televoto non eliminatorio: il meno votato andrà direttamente in nomination nella puntata di venerdì.



