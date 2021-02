Grande Fratello Vip 2020, eliminato e pagelle/ Ruta fuori e Zorzi sotto accusa, in 3 per la finale

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della 39esima puntata

Nella Casa del Grande Fratello Vip si accendono gli scontri e le strategie degli ultimi concorrenti rimasti che aspirano a conquistare la finale. La 39esima puntata ha visto una Maria Teresa Ruta grande protagonista. Sotto accusa dopo il caso Baccini, la giornalista è tornata a confrontarsi con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ‘bacchettati’ anche da Signorini. La loro amicizia a tre ha vissuto una frattura ma “i veri amici capiscono e supportano” viene fatto notare in studio.

Per la Ruta è poi il momento della replica a Malgioglio, che avviene in studio e con toni molto alti e infervorati. Lei si difende ma, coerente con quanto fatto vedere finora, ‘perdona’ tutti per i torti che le sono stati fatti. Questo velo però la Ruta lo toglie quando Signorini annuncia la sua eliminazione dalla Casa per volontà del televoto. In lacrime, Maria Teresa scappa via, quasi senza salutare nessuno, con un misto di rabbia e delusione. Che piaccia o no, Maria Teresa è stata una grande concorrente di questo Grande Fratello e merita VOTO 9.

Incontro tra Walter Zenga e i figli, torna Ariadna Romero

Dopo gli scontri della Ruta, Signorini ha aperto un’altra parentesi molto emozionante: quella sugli Zenga. In collegamento da Dubai, Walter ha avuto un nuovo confronto non solo con suo figlio Andrea ma anche con l’altro figlio Nicolò. I tre hanno fatto un ulteriore passo in avanti in un rapporto che deve però proseguire e, anzi, porre vere basi fuori dalle dirette televisive. Sperando che sia l’ultimo capitolo di questa vicenda al GF VIP, VOTO 6,5. La serata continua in modo tumultuoso con uno scontro tra Dayane Mello e Zorzi per la nomination fatta a Maria Teresa Ruta e entrambi confermano di essere le personalità più sanno creare dinamiche in questa edizione del Grande Fratello. VOTO 8. Momento toccante poi con il ritorno di Ariadna Romero nella Casa per rincuorare Pierpaolo Pretelli dai dubbi sul figlio Leo. VOTO 8 per lei, 7 per Pierpaolo.

Eliminato e possibili finalisti della 39esima puntata

Concludiamo con gli eliminati, i nominati e i finalisti di questa 39esima puntata del Grande Fratello Vip. È chiaro che l’eliminata a sorpresa di questo appuntamento è stata Maria Teresa Ruta (con grande ira di sua figlia Guenda Goria). Questa settimana non ci sono nominati ma soltanto aspiranti finalisti: la votazione del pubblico a casa è volta alla scelta del terzo finalista. I nomi al televoto sono quelli di Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco. Lunedì in prima serata scopriremo chi di loro conquisterà il terzo biglietto per la finale.



