Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato, nomination e anticipazioni 19 ottobre: Franceska Pepe vs Andrea Zelletta

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ELIMINATO, NOMINATION E ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 OTTOBRE

Quali saranno gli argomenti di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020? Tutti ce lo chiediamo alla luce delle lite, gli scontri e le rivelazioni di venerdì sera. Alfonso Signorini sarà ancora al timone del reality show di Canale5 al fianco dei suoi due opinionisti Pupo e Antonella Elia. Proprio quest’ultima venerdì si è data da fare spingendo Enock oltre il limite e punzecchiando gli altri concorrenti della casa e facendo divertire il pubblico, cosa farà e dirà questa sera? Il fratello di Mario Balotelli ha pensato molto alle sue parole e si è detto contrariato dalla possibilità che il pubblico a casa lo veda come un comodino e, addirittura, un pilotato nei comportamenti e nelle nomination, e siamo sicuri che questa sera vorrà affrontare la questione con la diretta interessata. Ma cos’altro possiamo aspettarci?

LO SCONTRO TRA LA GREGORACI E STEFANIA ORLANDO

Il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip 2020 annuncia lo scontro al vertice tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando anche se le due proprio ieri pomeriggio sono arrivate a chiarirsi in cucina con tanto di abbracci e di lacrime al fianco di Matilde Brandi ma questo basterà davvero per mettere tutto a tacere? La conduttrice ha molto sofferto di questa cosa parlandone con gli altri inquilini della casa e rimanendo ferita dal fatto che la calabrese avesse alzato un muro e non volesse parlare del loro scontro ma, alla fine, il chiarimento c’è stato e le due saranno chiamate a parlarne anche in diretta. Lo stesso dovranno fare Maria Teresa Ruta e Guenda Goria che in questi due giorni hanno parlato tantissimo soprattutto riguardo alla scottante questione di Telemaco, compagno di Guenda, uomo molto maturo e sposato con dei figli. La cosa non piace molto alla conduttrice che, però, anziché parlarne con la figlia, ha preferito dire la sua in diretta venerdì facendo infuriare Guenda che per qualche giorno non le ha rivolto la parola.

ANTONIO ZEQUILA E FRANCESKA PEPE CONTRO GLI INQUILINI DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Momenti trash e tutti da ridere invece tirando in ballo la goliardica festa anni ’20 che ha visto Francesco Oppini baciato da tutti, o quasi. Da una parte c’è stato il bacio con Tommaso Zorzi, che finalmente ha realizzato il suo sogno, e dall’altra quello con Andrea Zelletta che lo ha definito croccante. Ciliegina sulla torta saranno il ritorno di Franceska Pepe e l’arrivo di Antonio Zequila. La bella modella venerdì era assente in puntata ma oggi tornerà per dire la sua per mettere sotto pressione le due fazioni della casa. E l’attore? Antonio Zequila in questi giorni ha avuto modo di dire la sua su alcuni concorrenti della casa e, in particolare, su Massimiliano Morra (che trova falso) e Adua del Vesco (secondo lui i due nascondono ancora qualcosa) e poi sulla De Blanck (“Il collante dell’edizione, sta con tutti, ma con nessuno, ha una sua età e nessuno la nomina”) e infine su Enock “Un bravo ragazzone, sicuro vincitore”. Riporterà queste frasi anche in casa?



