Grande Fratello Vip 2020/ Festa per Licia Nunez, mentre la Elia “So già chi nominare”

Le giornate nella casa del Grande Fratello Vip 2020 proseguono con il solito copione, fra momenti di gioia e spensieratezza, ed altri invece carichi di tensione e nervosismo. A provare a calmare un po’ le acque dopo giorni di caos a seguito dell’ingresso nella casa di Valeria Marini e del rapporto tutt’altro che amichevole con la Antonella Elia, ci ha pensato la produzione, che ha deciso di organizzare una bella festa per Licia Nunez. Oggi, primo marzo, compie infatti gli anni la bell’attrice e di conseguenza nella casa più spiata d’Italia non si poteva non festeggiare. Appena è scoccata la mezzanotte, il gruppo di vipponi si è ritrovato attorno al tavolo per cantare “tanti auguri” alla festeggiata e poi gustare il tiramisù preparato amorevolmente da Paola e Asia, decorato con un bel messaggio d’auguri. Subito dopo Licia è stata chiamata nel confessionale dove ha trovato due palloncini e un regalo della sua compagna Barbara, una sorpresa davvero piacevole e inattesa.

GRANDE FRATELLO VIP, LE CONFESSIONI DELLA ELIA A ZEQUILA

Intanto si avvicina inesorabile la serata di lunedì, giorno della diretta e delle nomination. Il tempo ormai stringe nella casa del Gf e i Vip sono sempre più intenzionati a mettere in pratica le loro strategie alla luce delle recenti alleanze strette fra coinquilini. Fra coloro che hanno affrontato l’argomento, Antonella Elia, che si è confidata con Antonio Zequila in giardino: “Certo è bello stare fra i forti del gioco – afferma la soubrette – come Patrick, tutti voi dite che è uno di quelli che arriverà alla fine”. Poi la Elia aggiunge: “Io però so già chi nominare, anzi ne ho parecchi”. Sicuramente nominerà Valeria Marini, visto che le due hanno vissuto una settimana a dir poco turbolenta, con tanto di spintarella della stessa Elia alla sua acerrima nemica, che ha fatto gridare allo scandalo l’ex compagna di Cecchi Gori. E proprio a riguardo Antonella domanda a Er Mutanda: “Ma voi perché ci intavolate delle conversazioni, bisogna essere dei santi per reggerle, non dico che dovete litigarci ma parlaci meno, altrimenti diventano discorsi logorroici assurdi”. Zequila risponde: “Ma io mi diverto, mi piace giocarci anche con Aristide, però lei delle volte non sa stare allo scherzo, è un peccato”.

