Grande Fratello Vip 2020, finalisti e pagelle/ Samantha e Rosalinda fuori, Zelletta sfida Tommaso Zorzi

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della semifinale

Una semifinale quella del Grande Fratello Vip 2020 che proprio non si risparmia in quanto a colpi di scena. Inevitabilmente la puntata ha inizio con Dayane Mello, grande protagonista delle critiche della Casa e del web per il ‘tradimento’ che questa sera segnato l’eliminazione di Rosalinda Cannavò. C’è poco da dire: Dayane o piace oppure assolutamente no. Questa sera, però, appare sottotono, anche perché messa alle strette da filmati in cui si contraddice in modo evidente e neanche Signorini riesce a mettere una pezza che sia convincente. VOTO 5.

Rosalinda Cannavò chiude un cerchio e l’avventura al Grande Fratello Vip proprio col rammarico di quest’amicizia un po’ persa con Dayane ma porta a casa una nuova identità, quella ritrovata delle sue origini, una se stessa dunque riscoperta e un amore, quello con Andrea Zenga. VOTO 7,5.

Stefania Orlando finalista, fuori Samantha De Grenet

Ma Rosalinda Cannavò non è l’unica eliminata di questa semifinale. Stefania Orlando miete una seconda vittima nel corso di un televoto flash aperto da Alfonso Signorini: Samantha De Grenet. Senza particolare sorpresa da parte sua, la showgirl abbandona il gioco e la possibilità di vincere il Grande Fratello Vip ma porta comunque con se i ricordi di un’esperienza durante la quale ha dimostrato di essere una donna forte e senza il timore di dire ciò che pensa. VOTO 7. Stefania Orlando si conferma invece concorrente fortissima e conquista il posto di quarto finalista di questa edizione. Sicuramente una grande protagonista di questo GF. VOTO 7,5. Serata alquanto difficile invece per Tommaso Zorzi, che ha dovuto fare i conti con accuse non proprio piacevoli sul tema dell’omosessualità nel corso di un nuovo scontro con Dayane Mello. Da allora un po’ sottotono. VOTO 6.

I finalisti del Grande Fratello Vip 2020

La semifinale del Grande Fratello Vip 2020 non ha regalato grandi emozioni ad Andrea Zelletta, se non sul finale: lui è l’unico a non aver conquistato la finale e potrà farlo soltanto qualora battesse Tommaso Zorzi – rivale scelto da lui stesso – nel televoto che si chiuderà lunedì, nel corso della finale. Una eliminazione annunciata? VOTO 6. La semifinale è stata doppiamente speciale, invece, per Pierpaolo Pretelli che ha saputo che suo fratello Giulio diventerà papà. Una grande emozione e anche un bel po’ di sorpresa. VOTO 7. Dunque i finalisti sono Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Zelletta sfida Zorzi per il posto in finale.

