Grande Fratello Vip 2020 in onda fino a fine febbraio? Si allunga ancora la durata del programma…

Un’altra doccia fredda potrebbe sconvolgere i vipponi nella casa proprio nelle prossime settimane. La vecchia guardia, ovvero Andrea Zelletta, Dayane Mello, Adua del Vesco, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, hanno deciso di andare avanti e rimanere nella casa quando è stato comunicato loro che il programma non sarebbe finito a dicembre ma sarebbe andato in onda fino a metà febbraio, e adesso? Ormai da giorni si susseguono le voci che parlano di un ulteriore allungamento e non solo per via dei buoni ascolti portati a casa da Alfonso Signorini e i suoi vipponi ma perché sembra proprio che ci vorrà un po’ prima di capire cosa potrà andare in onda nei prossimi mesi alla luce di restrizioni e pandemie che hanno ridotto al minimo gli spostamenti e potrebbero mettere in crisi anche l’edizione già annunciata de L’Isola dei Famosi 2021.

Tommaso Zorzi e gli altri lasceranno la casa nelle mani dei nuovi arrivati?

Proprio per questo si sta pensando seriamente ad un altro prolungamento della messa in onda, una mossa già annunciata da Alfonso Signorini salvo poi tirarsi indietro fingendo di aver fatto un errore. Adesso ad andare contromano ci ha pensato Giornalettismo che non solo conferma l’allungamento del programma ma anche il fatto che potrebbe arrivare agli inizi di marzo occupando così il palinsesto autunnale e quello invernale. Al momento non vi è conferma ufficiale e si dovrà capire anche che cosa ne sarà dei vipponi chiusi in casa e che hanno già detto sì ad un primo prolungamento nonostante la stanchezza che stanno accusando in questi giorni. Toccherà a Tommaso Zorzi e gli altri andare via questa volta?



