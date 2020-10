Grande Fratello VIP 2020/ La bestemmia di Denis Dosio, gli insulti clamorosi di Abbate e…

Altra puntata di fuoco al Grande Fratello VIP, con pagelle finali altrettanto roventi. La bestemmia di Denis Dosio lo condanna alla squalifica, come prevedibile. Le sue lacrime da bambinone commuovono mezza Italia ma non la produzione e gli autori del programma, che giustamente decidono di non fare alcun passo indietro. Lo scivolone verbale costa l’espulsione a Denis Dosio: peccato, perché avremmo voluto vederlo ancora dentro la casa. Non sarà di certo una piccola macchia a rovinare il suo percorso (voto 6,5). Pierpaolo Petrelli merita un bel voto solo per il fatto di aver conquistato il cuore di Elisabetta Gregoraci. Tuttavia il passo falso sulla presunta confessione hot di lei lo fa retrocedere nelle pagelle, ma anche nel corteggiamento nei confronti della showgirl (voto 6,5). Ci fidiamo di Alfonso Signorini quando dice che ha buone chances di conquistarla ugualmente, se saprà pazientare.

Grande Fratello VIP, pagelle: Elisabetta Gregoraci show, che risposte a Flavio Briatore!

Elisabetta Gregoraci si è emozionata nel rivedere il suo video insieme a Pierpaolo Petrelli. E’ evidentemente coinvolta in questo flirt, anche se ci va coi piedi di piombo per non far passare messaggi sbagliati al figlio Nathan. Si infuria, infatti, quando vede Petrelli confidare a Matilde Brandi che lei avrebbe voluto far l’amore con lui. Una frase mai detta, secondo Elisabetta Gregoraci. Secca e dura la frecciata a Petrelli, che colto in errore ha fatto mea culpa. Ma il meglio la showgirl lo ha dato nelle risposte durissime all’ex marito Flavio Briatore, dopo le pesanti dichiarazioni dell’imprenditore a Il Fatto Quotidiano. La Gregoraci ha rivendicato orgogliosa la sua indipendenza economica e si è tolta diversi sassolini sui motivi che hanno portato alla rottura della loro relazione. Ne è uscita alla grande (voto 8).

Grande Fratello VIP, pagelle: Tommaso Zorzi smaschera Adua, Abbate quanti insulti!

Anche Tommaso Zorzi si becca un bel voto nelle pagelle finali. Durante le nomination del Grande Fratello ha smascherato Adua Del Vesco, che poco prima aveva smentito di aver mai alluso all’omosessualità dell’ex fidanzato Massimiliano Morra. “La nomino perché in albergo mi aveva detto tutt’altro”, la bomba sganciata da Zorzi in diretta. Viva la libertà, bravo Tommaso (voto 8). Clamorosi gli insulti finali lanciati da Fulvio Abbate ad Oppini: la situazione si è fatta così rovente che è dovuto intervenire persino Alfonso Signorini per ridare decoro alla trasmissione. Insulti pesanti e parolacce. Un trash che ha ravvivato il finale della puntata, ma non gli spettatori a casa (voto 5).



