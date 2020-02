GRANDE FRATELLO VIP 2020/ La fuga di Pago, lite Zequila-Di Benedetto e il ritorno di Valeria Marini

Grande Fratello Vip 2020: Pago tradito dal gruppo, inutile l’appello di Serena Enardu

Serata lunga e ricca di avvenimenti al Grande Fratello Vip 2020. Pago è il concorrente eliminato e ha definitivamente abbandonato il reality show, sconfitto per una manciata di punti da Licia Nunez. Il cantante ha vissuto grandi emozioni durante tutta la diretta, con il ricordo del padre scomparso Nicola e del periodo di latitanza. “Per un periodo lo aiutai persino a nascondersi“, ha raccontato in lacrime Pago. “Non ho molte altre immagini di lui se non quelle in ospedale. Un giorno in napoletano mi disse: ragazzo sono stanco, devo andare a dormire“. Nel corso della puntata, Pago ha battibeccato con Patrick e Andrea Montovoli per le parole su Serena Enardu, che è anche entrata nella casa per chiedere delle spiegazioni ai due concorrenti. Pago, dopo aver perso la sfida al televoto con Licia Nunez, è scappato via senza salutare. Nella prima parte della puntata anche le scintille tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, ma anche la pace tra Patrick ed Antonella dopo il siparietto trash di lunedì scorso.

Liti, nomination e nuovi ingressi nella casa del GF VIP 4

Al termine della puntata, dopo le nomination, sono finiti al televoto Paola Di Benedetto, Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Andrea Montovoli. Un esito scaturito dalle votazioni palesi in led-room e da quelle segrete in confessionale. Poco prima delle nomination è esplosa una lite tra Antonio Zequila e Paola di Benedetto, per una battuta che la gieffina ha rivolto al concorrente dopo il due di picche preso da Sara Soldati. Si è scatenato un aspro diverbio, con l’intervento di Signorini in difesa di Paola. “Antonio non sei stato un gran signore nel dire che Paola nella vita è stata solo Madre Natura”,. Poi l’ingresso annunciato di Valeria Marini, che questa volta si fermerà definitivamente nella casa. E la sorpresa bellissima ad Andrea Montovoli, felice di riabbracciare mamma Angela e di organizzare il prossimo viaggio a Cuba. Momenti divertenti di complicità tra Adriana Volpe e Andrea Denver, stuzzicati dal conduttore per un “flirt” sempre più intenso.

