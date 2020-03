Grande Fratello Vip 2020/ Lite Elia-Zequila: “Sei patetico!”. “Vai a casa e liberaci”

C’eravamo tanto amati: come avvenuto per molti altri legami d’amicizia venutisi a creare all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, anche quello fra Antonella Elia e Antonio Zequila pare ormai essere giunto al capolinea, a causa di un presunto appello che “Er mutanda” avrebbe rivolto agli italiani, chiedendo loro di estromettere la Elia dal reality show sin dal prossimo televoto. Inevitabilmente, è nata la baruffa: dapprima Teresanna Pugliese ha chiesto a Zequila come mai fosse così nervoso e aggressivo, ricevendo, per contro, una risposta sarcastica (“Confondi l’aggressività con l’educazione, è diverso”). A quel punto, è entrata in scena Antonella Elia, che ha attaccato senza mezzi termini l’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi”: “Nella stanza vicina fai gli appelli perché mi mandino fuori dalla Casa del Grande Fratello! Antonio, sei patetico!“. Zequila a quel punto ha reagito verbalmente, confessando in primis di sperare con tutto se stesso nell’eliminazione della donna dalla Casa, chiudendo il suo concetto con un inequivocabile “così almeno ci liberi!”.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: ANCHE VALERIA MARINI CONTRO ANTONELLA ELIA

La lite fra Antonella Elia e Antonio Zequila all’interno della Casa del Grande Fratello è terminata con la “fuga” della prima in giardino, da dove ha urlato all’attore: “Non se ne può più, continui a sbraitare! Stai zitto”. Purtroppo, quella con Zequila è solo l’ultima disputa in ordine cronologico intavolata durante il reality show dall’Elia, che in queste ore è stata oggetto di un nuovo attacco dall’esterno, sferrato da Valeria Marini. La bionda showgirl, eliminata nel corso dell’ultima puntata proprio al televoto contro la rivale, ai microfoni di Barbara D’Urso è tornata ad analizzare il suo rapporto con Antonella Elia, senza mai utilizzare termini offensivi, ma sottolineando con forza come certi atteggiamenti non le siano andati giù. “Mi ha perseguitata con insulti di ogni tipo e mi ha anche messo le mani addosso, le hanno viste tutti le cose che sono successe dentro la casa”, ha asserito Queen Valery, che però, pur non avendo spesso usato toni morbidi nei confronti della “nemica”, non l’ha mai picchiata o spintonata, né l’ha apostrofata con espressioni non propriamente signorili e altolocate, come ha invece fatto Antonella Elia.



