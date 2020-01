Grande Fratello Vip 2020/ Lite tra Pago e Zequila: “ti sei mangiato un prosciutto…”

Lite al Grande Fratello vip 2020 tra Antonio Zequila e Pago. Dopo lo scontro tutto femminile tra Rita Rusic e Adriano Volpe, anche gli animi degli uomini cominciano a scaldarsi. Tutto nasce dalla necessità di tenere in ordine la casa. Paola Di Benedetto, per avere una convivenza pacifica con gli altri inquilini, esorta tutti a curare meglio la pulizia della casa. Paola, infatti, è convinta che rispettando delle semplici idee di convivenza sarebbe tutto più facile. In particolare, la zona da pulire meglio sarebbe il bagno. L’appunto della Di Benedetto spinge Zequila ad intervenire sottolineando di non essere il responsabile delle condizioni in cui versa il bagno. “Ecco facciamo vedere le registrazioni di chi non tiene pulito il bagno, facciamo vedere le registrazioni”, sbotta Er Mutanda. Le parole di Zequila, però, infastidiscono Pago che punge il coinquilino dando vita ad un duro botta e risposta.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, LITE TRA ZEQUILA E PAGO PER UN PROSCIUTTO

Pago, indispettito dal tono usato da Antonio Zequila nel far notare che, in casa, c’è qualcuno che non pulisce ol bagno, ribatte: “Ti sei mangiato un prosciutto in mezza giornata. Io ho mangiato 4 fette di prosciutto e se vuoi le registrazioni vattele a vedere”. Antonio si difende: “Io però non mangio la cioccolata, non mangio la marmellata”. Pago, però, non ci sta e ribatte ancora: “Non parlare per gli altri come se tu non avessi fatto niente, ma qualcosa hai fatto anche tu, tutti abbiamo peccato. Non dire io non ho fatto niente”. Stanco di discutere, Zequila si allontana dal gruppo e, tra sè e sè attacca ancora: “Io la marmellata non l’ho mai mangiata, state rompendo da stamattina con sto prosciutto!”. Pago, però, sente tutto e ribatte: “L’hai finito!”. Lo scontro, poi, si conclude con Antonio che esorta il cantante a nominarlo se non condivide il suo modo di fare.

