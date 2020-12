Grande Fratello Vip 2020/ Malgioglio piange per la mamma, Giulia pensa al papà…

Lacrime e riflessioni nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 in queste ultime ore. Il daytime andato in onda su Canale 5 oggi 10 dicembre ha svelato un po’ di malumori ma, soprattutto, una vena molto malinconica per alcuni concorrenti. Primo tra tutti Cristiano Malgioglio. I concorrenti hanno appena fatto l’albero di Natale ma il noto paroliere ha preferito non partecipare, tenendosi sempre in disparte. “Sono 26 anni che non mangio una fetta di panettone”, fa sapere a Stefania Orlando, “Da quando è morta mia madre questa festa l’ho proprio cancellata!”, aggiunge poi in confessionale. Il Natale è un momento di grande tristezza per Malgioglio, che riporta alla mente gli anni trascorsi assieme alla sua mamma. Un ricordo che lo lascia in lacrime anche in questa occasione.

Giulia Salemi piange al Grande Fratello Vip: “La guerra tra i miei genitori…”

Lacrime anche quelle versate nella Casa del Grande Fratello Vip da Giulia Salemi per i suoi genitori. Chiacchierando con Dayane Mello, ricorda infatti quando da piccola ha vissuto la guerra e poi la separazione tra i suoi due genitori. “Avevo 16 anni, ho sbagliato…” ammette, tra le lacrime, la Salemi. “Grande al Grande Fratello, due anni fa, ho finalmente ritrovato un rapporto con il mio papà”, spiega poi. Chissà che nel corso della diretta di domani sera non arrivi per lei qualche sorpresa proprio da lui. Chi invece ha ritrovato nuova linfa è Pierpaolo Pretelli che, dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, si è rimesso in gioco, rientrando in totale contatto con tutti (e tutte) nella Casa.



