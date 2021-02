Grande Fratello Vip 2020, nominati e pagelle/ Baccini sbugiarda Maria Teresa Ruta, Zenga e Alessia Zelletta..

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della 38esima puntata

Incontri e scontri, amore e amicizie finite nella nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. La 38esima puntata di questa quinta edizione del reality di Canale 5 si apre con due fazioni ben schierate e molto forti: da una parte Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dall’altra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La coppia ha affrontato i dissapori degli ultimi giorni e sono arrivate in diretta le attese dichiarazioni d’amore ma, al contempo, ha dovuto affrontare lo scontro con Zorzi.

Quest’ultimo, in particolare, è stato ammonito in studio da Signorini proprio per il comportamento avuto nei confronti della Salemi nel corso della settimana, quasi ‘da branco’. Pungente sì, ma forse troppo? VOTO 6. Se nello scontro con Tommy ha le sue chiare ragioni, con Pierpaolo Giulia risulta eccessiva, a tratti pesante e un po’ vittima. Si può migliorare. VOTO 6,5.

Francesco Baccini replica in diretta a Maria Teresa Ruta

La serata del Grande Fratello Vip è proseguita con un bellissimo momento padre-figlia che ha visto protagonista Stefania Orlando. La concorrente si è sciolta alla vista del suo papà e, per un attimo, è tornata bambina. VOTO 7. Grande protagonista di questa 38esima diretta è stata Maria Teresa Ruta. Finalmente c’è stato l’incontro tanto atteso con Francesco Baccini che, non proprio in modo galante, ha sconfessato in parte il suo racconto. Niente baci, sono qualche coccola ma ‘da elementari’. Pur non perdendo il sorriso, la Ruta è chiaramente apparsa in difficoltà e nella Casa qualcuno ha iniziato a credere che non è poi così sincera come vuol fare sembrare. VOTO 5. Divertente l’ingresso di Alessia Zelletta, sorella di Andrea, nella Casa per incontrare Andrea Zenga. Le palesi avances fanno arrossire Zenga che, timidamente, accetta il suo invito ma chiarendo al contempo il suo interesse per Adua Del Vesco. VOTO 7.

I nominati della 38esima puntata

Nessun eliminato in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip, visto che c’è stata la squalifica di Alda D’Eusanio della quale, d’altronde, non si è assolutamente parlato se non per un cenno in apertura. Al via sul finale alle nuove nomination che vedono al televoto Andrea Zenga, Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. Nella puntata di venerdì, il meno votato sarà definitivamente eliminato dalla Casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA