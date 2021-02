Grande Fratello Vip 2020, nominati e pagelle/ D’Eusanio nella bufera, Carlotta si sposta! Ruta flirt con…

Le pagelle della 36esima puntata del Grande Fratello Vip 2020

Polemiche e televoti all’ordine del giorno nel corso della 36esima puntata del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini apre la diretta proprio con uno scontro: quello tra Giulia Salemi da una parte e il duo Dayane Mello e Tommaso Zorzi dall’altra. Quest’ultimo ha ormai dichiarato guerra all’ex amica, rea di avergli sottratto l’accesso alla finale. Il nuovo duo che, precisa, non ha dimenticato i dissapori del passato, sembra però piacere al pubblico a Casa. VOTO 7.

Serata molto importante invece per la Salemi che, dopo lo scontro iniziale, ha dovuto fare i conti la gelosia per Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci. E mentre il web dice basta a questo triangolo forzato e ormai consumato, Giulia sopporta e ne esce vincitrice (anche grazie all’incontro con mamma Fariba). VOTO 7,5.

Una proposta di matrimonio e una dichiarazione d’amore in Casa

Pierpaolo Pretelli fa ancora un po’ fatica a schierarsi fino in fondo, apparendo a tratti indeciso (soprattutto quando c’è di mezzo la Gregoraci), ma questa sera è riuscito a fare un passo in avanti, confessando alla mamma di Giulia che “Mi sto innamorando di sua figlia”. VOTO 7. Anche Andrea Zenga è riuscito a regalare al pubblico nuove e toccanti emozioni grazie all’incontro con suo fratello Nicolò. Belle le parole e la sensibilità del concorrente, anche se è giunta l’ora di tagliare il cordone ombelicale che lo lega a papà Walter e raccontare al pubblico altri aspetti della sua vita. VOTO 6,5. Non benissimo l’esordio come concorrente di Alda D’Eusanio che, dopo aver scampato la squalifica, si è scusata col pubblico che non ha trovato coerente il trattamento da lei ricevuto rispetto ad altri immediatamente cacciati dalla Casa. VOTO 5. Breve ma intenso il percorso di Carlotta Dell’Isola che, prima di lasciare la Casa, ha ricevuto la proposta di nozze dal suo fidanzato Nello. VOTO 6,5. Infine il colpo di scena di Maria Teresa Ruta che ha annunciato un altro flirt shock con un noto cantante!

Eliminato e nominati della 36esima puntata

Concludiamo svelando l’eliminato e i nominati di questa 36esima puntata del Grande Fratello Vip 5. Proprio Carlotta Dell’Isola, dopo aver ricevuto la proposta di nozze di Nello, ha dovuto abbandonare la Casa per sempre. Infine i nominati di questa settimana sono Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. La meno votata non sarà eliminata nella puntata di venerdì ma finirà direttamente al televoto.



