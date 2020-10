Grande Fratello Vip 2020, nominati e pagelle/ Guenda fuori e web furioso, Signorini..

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della puntata del 30 ottobre

Scontri, confronti e chiarimenti nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. Un ottimo Alfonso Signorini (VOTO 7.5), nonostante qualche nome scordato qui e lì durante la puntata, ha dato il via allo show, scatenando sin da subito accese liti in Casa. Che la si ami o la si ofi una cosa è certa: Stefania Orlando (VOTO 8) movimenta le dinamiche della Casa e crea divertimento e discussione. È infatti la sua schiettezza nei confronti di Elisabetta Gregoraci ad infiammare l’inizio della diretta, portando allo scoppio di una pesante lite tra prime donne. E se si parla di prime donne non si può non citare Antonella Elia, i cui interventi sono sempre pungenti e mirati ma, spesso, un tantino sopra le righe: VOTO 6,5. Stucchevole e ormai ai limiti del sopportabile per il pubblico a casa l’interessamento alla pseudo-coppia Gregoraci-Pretelli. Ormai ‘too much’: VOTO 4.

Patrizia De Blanck ‘flop’, Zorzi e Oppini litigano ma piacciono

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 30 ottobre ha fatto il suo ritorno nella Casa Amedeo Goria per avere un confronto prima con la sua ex Maria Teresa Ruta poi con sua figlia Guenda. Il pubblico a casa ha particolarmente apprezzato le scuse e il comportamento del giornalista, così come l’atteggiamento non bellicoso di madre e figlia a cui stasera va un VOTO 7 pieno. Meno bene per la contessa De Blanck che, va bene essere fuori dalle righe, ma il troppo prima o poi stroppia. E infatti la battuta fatta a Tommaso Zorzi – “Si sparasse ma intendevo con aria compressa non con una pistola vera” – ben poco è piaciuta al pubblico a casa: VOTO 5. Acceso ma intenso e molto apprezzato il confronto/scontro tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini (con tanto di incursione di Alba Parietti). Un’amicizia, la loro, che il web spera possa tornare ad essere quella di una volta. Nonostante questo, il rispetto nelle loro parole non è mai mancato: VOTO 8.

L’eliminato e i nominati della nuova puntata del Grande Fratello Vip

Ma chi è stato eliminato in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip? A grande sorpresa ad abbandonare la Casa è stata Guenda Goria, risultato che ha scatenato la furia del web, convinto che sarebbe invece uscita Elisabetta Gregoraci. Per uno che esce uno che entra: Paolo Brosio ha finalmente fatto il suo ingresso nella Casa. Concludiamo con i nominati della serata che sono: Massimiliano Morra, Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta. Nella prossima puntata non ci sarà però eliminazione.



