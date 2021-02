Grande Fratello Vip 2020, nominati e pagelle/ Il lutto e il dolore di Dayane, la Ruta in love

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della 37esima puntata

Una puntata diversa, attraversata da un retrogusto inevitabilmente malinconico e triste la 37esima del Grande Fratello Vip 5, che si apre con Dayane Mello e il dolore vissuto in questi giorni dopo la morte di suo fratello Lucas. Per lei, Alfonso Signorini ha preparato una serie di sorprese, di filmati toccanti, di visite che sono servite alla brasiliana ad affrontare ulteriormente il suo dolore ma anche a trovare la forza per ripartire. Una bellissima Dayane, inedita e dalla grande sensibilità, per la quale non esiste voto adatto.

Dopo una lunga parentesi dedicata a Dayane, lo show va avanti con un’altra grande protagonista di questa sera: Maria Teresa Ruta. Il suo ex marito Amedeo Goria ha infatti deciso di fare ammenda e non solo chiederle scusa per gli errori del passato ma anche per dichiararle il suo amore. Un gran colpo. VOTO 7.

Zelletta e De Grenet a confronto con i papà

Per Maria Teresa Ruta è stata una diretta ricca di avvenimenti. Se il messaggio di Amedeo Goria l’ha commossa, il comportamento dei coinquilini nei suoi confronti l’ha fatta infuriare. Loro accusano “Esaspera, fa la vittima”, ed effettivamente a tratti è quello che traspare. VOTO 6. In Casa si è tornato a parlare anche del rapporto tra Andrea Zenga e suo padre Walter. Il ragazzo è stato messo al corrente di quanto da lui dichiarato e della volontà di rivederlo e risentirlo fuori; Andrea si è detto disposto e desideroso di questo incontro (e si è poi commosso, pensando a suo padre, durante l’incontro di Andrea Zelletta col suo). VOTO 8,5. L’incontro tra Samantha De Grenet e il suo di papà viene interrotto dall’intromissione di una ex del signor Mario De Grenet: la contessa Patrizia De Blanck. Il botta e risposta, che chiama in causa la loro storia d’amore del passato, è esilarante e merita un VOTO 7.

I nominati della 37esima puntata

Nessun eliminato in questa nuova diretta del Grande Fratello Vip ma una meno votata che è Samantha De Grenet che, dunque, finisce direttamente al televoto. Con lei finiscono Alda D’Eusanio e Giulia Salemi. Ai due finalisti, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, va però il compito di salvare una delle due e la scelta ricade su Giulia Salemi. Dunque al televoto vanno Samantha De Grenet e Alda D’Eusanio. Tra loro tre c’è l’eliminata della prossima settimana. Lunedì, 8 febbraio, scopriremo chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa.



