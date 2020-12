Grande Fratello Vip 2020, nominati e pagelle/ Malgioglio furioso, addio ai Gregorelli

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della 26esima puntata

Serata di chiarimenti ed emozioni nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Il pubblico se l’aspettava ed effettivamente Elisabetta Gregoraci è tornata nella Casa ma non come concorrente, bensì per un confronto definitivo con Pierpaolo Pretelli. La conduttrice ha ribadito quanto già detto la scorsa settimana, facendo intuire che fuori, più di un’amicizia, non potrà esserci altro con Pretelli. C’è però chi si chiede se non fosse il caso di dirlo prima. VOTO 6. Anche Pretelli ha fatto un passo indietro, scusandosi anche per i toni molto accessi della scorsa settimana e chiarendo il suo affetto ‘amichevole’ per la Gregoraci. Ora è pronto per un ‘nuovo’ Grande Fratello. VOTO 7. Nel confronto tra i due interviene anche un Cristiano Malglioglio questa sera più agguerrito che mai. Il paroliere fa sentire la sua voce e non le manda a dire. VOTO 8.

Tante lacrime per Maria Teresa Ruta, la Salemi si lascia andare…

Non poteva mancare nel corso della serata il confronto-scontro tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini. Lui ribadisce le sue idee e parla di un “copione scritto ad arte” da Sonia per il suo ingresso al Grande Fratello Vip, poi però fa un passo indietro verso la riappacificazione, che porta ad un abbraccio tra i due. VOTO 6,5. La Lorenzini è entrata come una furia, facendo fin troppo rumore. Riuscirà a mantenere questo ‘tenore’? VOTO 6. Tante, troppe lacrime invece per Maria Teresa Ruta. Ci sta piangere per l’emozione di rivedere una mamma, meno se qualcuno si lamenta di qualche capello biondo sul tappeto. Un po’ troppo? VOTO 5,5. Piono dardi infuocati anche tra Dayane Mello e Giulia Salemi. La prima è ormai la Valchiria della Casa, che la si ami o la si odi è determinante al fine di creare dinamiche. VOTO 7. La Salemi pian piano si lascia andare e mostra la parte più fragile di se, come accaduto durante l’incontro col suo papà. VOTO 6,5. Non classificati Andrea Zelletta e Giacomo Urtis.

I nominati della 26esima puntata del Grande Fratello Vip 2020

Arriviamo agli eliminati e ai nominati di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. La meno votata della serata è stata Maria Teresa Ruta, finita direttamente in nomination. Alla fine delle votazioni dei gieffini, a finire in nomination sono stati Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi, dunque al televoto con la Ruta. Ricordiamo che quello di venerdì sarà un televoto eliminatorio.



