Grande Fratello Vip 2020, nominati e pagelle/ Zorzi in finale, Giuliano inguaia Rosalinda e Andrea Zenga?

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della 40esima puntata

Mancano due settimane alla fine di questa edizione del Grande Fratello Vip e, per la 40esima puntata, Alfonso Signorini ci regala confronti e riflessioni importanti. A dare il via alla diretta è il ritorno dell’ultima eliminata, Maria Teresa Ruta, nella Casa del Grande Fratello Vip. In giardino va così in scena il confronto definitivo con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, rei di averla ‘tradita’. La Ruta, però, alterna accuse a frasi di affetto, dando l’impressione di un buonismo non sempre sincero: “Sono arrabbiata ma con me stessa” o ancora “Mi sono sentita tradita” e “Sono qui perché mi mancavate e volevo salutarvi”.

Un dubbio che la Ruta continua ad insinuare anche in parte del pubblico che, su di lei, continua a spaccarsi a metà. VOTO 5,5. Se la Ruta dà l’impressione di non esporsi completamente, Dayane Mello, al contrario, si espone sempre e anche molto. Questo la rende sicuramente ‘fastidiosa’ per altri concorrenti in Casa (talvolta stratega agli occhi del pubblico), ma anche la giocatrice perfetta in termini di reality. VOTO 8.

Zenga e Rosalinda vicinissimi: lei si sbilancia e Giuliano interviene

Parentesi piuttosto intensa quella dedicata alla nuova coppia che sta nascendo nella Casa del Grande Fratello Vip: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Lei si è chiaramente sbilanciata a favore del rapporto con quest’ultimo, ammettendo, non tanto velatamente, che la storia con Giuliano è agli sgoccioli: “Meglio una brutta verità che una bella bugia”. Il bacio, insomma, è molto vicino ma la tempistica inevitabilmente solleva sul web qualche sospetto. Vedremo come andrà (soprattutto dopo la replica di Giuliano Condorelli). VOTO 6. Grande protagonista della serata è stato Tommaso Zorzi che, oltre ad essere il terzo finalista di questa edizione, è stato protagonista di una bella confessione sul rapporto con suo padre e ha poi avuto modo di discutere nuovamente con Giulia Salemi. VOTO 8. Totalmente assenti in questa puntata Pierpaolo Pretelli e Samantha De Grenet ai quali non è stato dato spazio.

Finalista e nominati della 40esima puntata del Grande Fratello Vip 2020

Concludiamo con finalista e nominati di questa 40esima puntata del Grande Fratello Vip. Come previsto da molti, è Tommaso Zorzi il terzo finalista che si affianca, dunque, a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Alla fine delle nomination palesi, ad andare al televoto sono Giulia Salemi e Stefania Orlando. Venerdì scopriremo chi delle due dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip.



