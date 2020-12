Grande Fratello Vip 2020, nominati e pagelle/ Zorzi innamorato, De Black scatenata!

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della 24esima puntata

Le emozioni non sono mancate in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Un lunedì pieno di sorprese, soprattutto per Tommaso Zorzi che conferma, puntata dopo puntata, di essere uno dei papabili vincitori di questa edizione. La confessione d’amore nei confronti di Francesco Oppini ha creato un visibile velo di imbarazzo sul colto dell’influencer mai visto prima d’ora. Tommaso ha mostrato una nuova parte di se, più intima e nascosta, durante il confronto con Francesco, che ha conquistato il pubblico. Un momento molto toccante. VOTO 8. Bellissime, d’altronde, anche le parole di Oppini che, come commentato anche dagli ex compagni di Casa, non ha sbagliato una parola. VOTO 7.5. Un momento davvero infuocato della nuova diretta è invece quello che ha visto protagoniste Stefania Orlando e la contessa De Blanck che proprio non ha perdonato la nomination ricevuta qualche settimana fa. Da qui una vera e propria sfuriata che a tanti è parsa quasi un deja-vù. VOTO 5.

L’addio di Elisabetta Gregoraci e le scottanti confessioni di Maria Teresa Ruta

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 va avanti con un altro momento cruciale: l’addio di Elisabetta Gregoraci. Un ultimo saluto a Pierpaolo Pretelli, poi l’uscita dalla porta rossa che chiude un percorso sicuramente tra i più importanti di questa edizione (e non manca in studio una lite con Antonella Elia). VOTO 7. L’uscita di Elisabetta dalla Casa pone i riflettori su Pierpaolo Pretelli che, nonostante l’addio, è apparso sereno e alquanto rilassato in Casa. Chissà se la dimenticherà presto… VOTO 6. Molto importante il momento dedicato alle confessioni di Maria Teresa Ruta in merito ad alcune molestie ricevute in passato. Episodi che accomunano anche altre inquiline della Casa, come Stefania Orlando e Giulia Salemi.

I nominati della 24esima puntata

Nessuna eliminazione nella puntata del Grande Fratello Vip del 7 dicembre. Selvaggia Roma è stata la meno votata ed è finita dritta in nomination, immune invece Adua Del Vesco, risultata la più votata dal pubblico. I nominati di questa settimana – che rischiano davvero l’eliminazione nella puntata di venerdì – sono quindi Selvaggia, Andrea Zelletta, Giacomo Urtis e Stefania Orlando. Chi dovrà abbandonare il programma definitivamente?



